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2018世界杯16强有哪些 16强比赛时间及球队名单一览

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-06-29 17:37:58| 编辑：林克醒来

2018世界杯已经开战多日了，其中16强已经全部出炉，比赛分为上下半区，小编为大家带来了2018世界杯16强名单及比赛时间一览，一起来看看吧。

2018世界杯16强有哪些?

作为本届世界杯亚洲球队唯一的希望，日本队最终惊险地依靠黄牌数少，以小组第二的身份如愿与哥伦比亚队一起携手从小组出线。至此，俄罗斯世界杯16强已全部诞生，他们分别是A组的乌拉圭、俄罗斯;B组的西班牙、葡萄牙;C组的法国、丹麦;D组的克罗地亚、阿根廷;E组的巴西、瑞士;F组的瑞典、墨西哥;G组的英格兰、比利时;以及H组的哥伦比亚、日本。

最后的悬念就看今晚的最后一组比赛了，16强的名单基本就已经诞生了，我们期待未来更加精彩的16强比赛。

世界杯小组赛精彩吧，那么16强赛对于大家来说，会更加精彩的。毕竟已经距离冠军又进了一步，所以说，你舍得错过吗?赶紧把16强对战表收好。

1/8决赛比赛对阵时间表

6月30日 22:00 法国vs阿根廷

7月1日 02:00 乌拉圭vs葡萄牙

7月1日22:00 西班牙vs俄罗斯

7月2日 02:00 克罗地亚vs丹麦

2018世界杯1/8决赛赛程表世界杯小组赛出线规则

1、32支球队分成8个小组，每组4支球队，每组第一、二名晋级16强(俗称小组出线)，三、四名淘汰出局。

2、小组排名规则：

2.1、积分多的球队列前;

2.2、净胜球多的球队列前;

2.3、进球数多的球队列前;

2.4、如果有两支或两支以上球队按上述方法无法确定排名，则：

a.计算这些球队之间比赛的积分，积分多的球队列前

b.计算这些球队之间比赛的净胜球，净胜球多的球队列前

c.计算这些球队之间比赛的进球球，进球球多的球队列前

2.5、如果上述方法仍无法确定排名，按照公平竞赛规则，排名靠前者列前。

看完这篇文章有何感受？

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