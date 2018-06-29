中国新说唱KT是谁？中国新说唱KT真名叫什么个人资料介绍

中国新说唱KT是谁？中国新说唱KT真名叫杨君涛，因一首《7538》走红抖音，据悉，杨君涛也参加了今年的中国新说唱。下面是小编收集的关于中国新说唱KT真名叫什么个人资料介绍。希望你们可以喜欢。

中国新说唱KT个人资料简介93年的大男孩，2017后半年因为《7538》走红于抖音，近30天有超过几万的朋友圈转发量。如果想要知道作品方面的话，在网易云音乐搜索KT杨君涛就可以了。我个人比较偏爱《Old FriEnd》《LOVEYOUSOLONG》。

中文名：杨君涛

国籍：中国

民族：汉

微博昵称：KT杨君涛

所在地：广东

出生日期：19993年

星座：狮子座

性别：男

KT，本名杨君涛，长气CIP主理人

我是个外行人，只是单纯喜欢歌曲顺带着了解一些。在广州这样说唱歌手云集的地区，要靠说唱维持生计的确不太容易。中国有嘻哈之后带了一圈嘻哈粉丝，才让大部分的歌手有收入。杨君涛是相信他自己会唱出名气的，就像他在歌里唱的那样‘ odd kt今年就要火了’。在7538渐渐进入视野之后，杨君涛跟着自己的bro—廖效浓 到处巡演，也算是吸了不少粉。

对于性格而言，我不能说是非常了解。通过杨君涛和粉丝之间的互动，我是可以了解到他和粉丝关系是很好的。在《中国有嘻哈》之后，不少的嘻哈说唱歌手一味的骄傲且充斥着优越感。杨君涛在这一方面可以说是非常低调了，不仅会回复私信，在粉丝群里也经常没事冒出来讲几句话。在更多的时候，我想杨君涛是在慢慢适应自己越来越火的情况。

所谓‘人红是非多’，他的很多过去也被脑残粉们强行爆料了。作为今年只有24岁的杨君涛，在面对舆论的时候也感觉到了无奈与伤心。好在他的性格是属于比较开朗，不能说乐观，但并不是一个会被伤心事烦恼很长很长时间的人。但是可以肯定是，在他心里一定会有小结缔。

总的来说，杨君涛将会慢慢在嘻哈圈发出亮光。BTW，KT=King Turtle。

中国新说唱KT是谁微博介绍中国新说唱KT真名叫杨君涛，微博名称KT杨君涛。

当你打开调频你会听到“你话中意听我讲白话/你话中意听我讲八卦/你话中意我我都中意你/你话中意我明知我中二病”。就算你不会说粤语，你也一定听过这首在抖音APP被翻拍转发过万，截至2018年1月KT的歌曲总播放量已破亿。这首2017年6月发布的《7538(Me U-Remix)》已经成为KT的代表作。

KT是谁?是杨君涛，是长气制作(CIP厂牌)主理人，2013年左右开始创作，现在是全职的独立音乐人。作为独立音乐人的KT是网易云音乐平台的超人气Rapper，先后出了《7538》、《我的》、《命中》、《冬天冰冻了我的心》、《简单的》、《Old FriEnd》，KT的音乐风格相对于纯说唱，旋律性更多，音乐类型和听感更丰富。内容方面，KT觉得需要传达相对正面的歌词，不能传达错误的三观，可能也是因为他喜欢美国说唱歌手J Cole，他说J Cole的整个职业生涯是他所欣赏的。

2017年《明日之子》节目组找了KT有差不多10遍，《歌手2018》也找到他，他一并拒绝了，他脑子里清晰地想着，不是自己想要的，他不想签公司，他却渴望有知名度，他想做自己的音乐，他也想过等到有足够多的人听见他的歌就退出。而今年4月份的时候，KT转发了《中国新说唱》的官方宣传微博并附上“到时间见吧”，此信息透露出KT作为广州地区新生代的代表，将会参加《中国新说唱》节目!