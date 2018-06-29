抖音王贰浪版往后余生是什么歌 抖音王贰浪版往后余生在哪可以听

最近，很多网友都在找抖音王贰浪版本往后余生，很多网友都想知道抖音王贰浪版往后余生是什么歌？抖音王贰浪版往后余生在哪可以听？关于这两个问题，下面下边为大家解答一下，感兴趣大小伙伴可以来看看哦！

抖音王贰浪版本往后余生真的很好听，据悉，这首歌在网易云音乐就可以试听，下面是小编收集的关于抖音王贰浪个人资料年龄身高介绍。

抖音王贰浪版往后余生在哪里听抖音王贰浪版本往后余生在网易云音乐就可以试听。

抖音王贰浪《往后余生》原创BGM女生版真的非常好听，不少亲们都在求资源，小编为你分享了往后余生吉他谱。

专辑介绍：

给你平淡风雪，给你四季时空。给你我的炽热目光，存在心底柔软角落。不用波澜起伏，不用山盟海誓，只要春华夏雨，黎明傍晚。往后余生，是你就好。 作词作曲：马良，演唱：王贰浪

往后余生歌词分享

在没风的地方找太阳

在你冷的地方做暖阳

人事纷纷

你总是太天真

往后的余生

我只要你

往后余生

风雪是你

平淡是你

清贫也是你

荣华是你

心底温柔是你

目光所致

也是你

想带你去看晴空万里

想大声告诉你我为你着迷

往事匆匆

你总是会感动

往后的余生

我只要你

往后余生

风雪是你

春华是你

夏雨也是你

秋黄是你

四季冷暖是你

目光所致

也是你

往后余生

风雪是你

平淡是你

清贫也是你

荣华是你

心底温柔是你

目光所致

也是你

目光所致

也是你

王贰浪个人资料年龄身高介绍姓名：王贰浪

出生地：山东东营

生日：1998年7月27日

年龄：20岁

星座：狮子座

微博:王贰浪

网易云电台:王贰浪

抖音昵称：王贰浪

自从小编被王贰浪所翻唱的《往后余生》所深深吸引之后，发现王贰浪之前就翻唱过将近80多首歌曲，而且王贰浪所翻唱的歌曲还曾多次登上过不少的音乐排行榜，王贰浪还在多个音乐平台上面开有账号，相信大家除了喜欢王贰浪的美妙的歌声以外，大家对于王贰浪这个人也是备感好奇的。

据了解王贰浪是位来自山东东莞的小姑娘，1998年出生的王贰浪今年刚刚20岁，至于王贰浪真名叫什么我们现在还无法得知，刚开始大家都以为王贰浪是个专业学习音乐的科班生，后来通过了解得知王贰浪原来是一只市井小巷的炸鸡店咸鱼老板，因为热爱生活的王贰浪非常热爱音乐，所以空闲的时候就会翻唱歌曲让大家聆听。