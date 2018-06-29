91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

抖音王贰浪版往后余生是什么歌 抖音王贰浪版往后余生在哪可以听

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-06-29 17:35:03| 编辑：三傻

最近，很多网友都在找抖音王贰浪版本往后余生，很多网友都想知道抖音王贰浪版往后余生是什么歌？抖音王贰浪版往后余生在哪可以听？关于这两个问题，下面下边为大家解答一下，感兴趣大小伙伴可以来看看哦！

抖音王贰浪版本往后余生真的很好听，据悉，这首歌在网易云音乐就可以试听，下面是小编收集的关于抖音王贰浪个人资料年龄身高介绍。

抖音王贰浪版往后余生在哪里听抖音王贰浪版本往后余生在网易云音乐就可以试听。

抖音王贰浪《往后余生》原创BGM女生版真的非常好听，不少亲们都在求资源，小编为你分享了往后余生吉他谱。

专辑介绍：

给你平淡风雪，给你四季时空。给你我的炽热目光，存在心底柔软角落。不用波澜起伏，不用山盟海誓，只要春华夏雨，黎明傍晚。往后余生，是你就好。 作词作曲：马良，演唱：王贰浪

往后余生歌词分享

在没风的地方找太阳

在你冷的地方做暖阳

人事纷纷

你总是太天真

往后的余生

我只要你

往后余生

风雪是你

平淡是你

清贫也是你

荣华是你

抖音王贰浪版往后余生在哪里听 王贰浪个人资料年龄身高介绍

心底温柔是你

目光所致

也是你

想带你去看晴空万里

想大声告诉你我为你着迷

往事匆匆

你总是会感动

往后的余生

我只要你

往后余生

风雪是你

春华是你

夏雨也是你

秋黄是你

四季冷暖是你

目光所致

也是你

往后余生

风雪是你

平淡是你

清贫也是你

荣华是你

心底温柔是你

目光所致

也是你

目光所致

也是你

抖音王贰浪版往后余生在哪里听 王贰浪个人资料年龄身高介绍

王贰浪个人资料年龄身高介绍姓名：王贰浪

出生地：山东东营

生日：1998年7月27日

年龄：20岁

星座：狮子座

微博:王贰浪

网易云电台:王贰浪

抖音昵称：王贰浪

自从小编被王贰浪所翻唱的《往后余生》所深深吸引之后，发现王贰浪之前就翻唱过将近80多首歌曲，而且王贰浪所翻唱的歌曲还曾多次登上过不少的音乐排行榜，王贰浪还在多个音乐平台上面开有账号，相信大家除了喜欢王贰浪的美妙的歌声以外，大家对于王贰浪这个人也是备感好奇的。

抖音王贰浪版往后余生在哪里听 王贰浪个人资料年龄身高介绍

据了解王贰浪是位来自山东东莞的小姑娘，1998年出生的王贰浪今年刚刚20岁，至于王贰浪真名叫什么我们现在还无法得知，刚开始大家都以为王贰浪是个专业学习音乐的科班生，后来通过了解得知王贰浪原来是一只市井小巷的炸鸡店咸鱼老板，因为热爱生活的王贰浪非常热爱音乐，所以空闲的时候就会翻唱歌曲让大家聆听。

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号