中国新说唱周汤豪是谁？中国新说唱内定冠军周汤豪是真的吗

中国新说唱内定冠军周汤豪是真的吗？《中国新说唱》还未开播就已经不断曝光晋级名单，下面就和小编一起来了解一下中国新说唱周汤豪是谁吧？

中国新说唱冠军是谁《中国新说唱》还未开播就引起了各方关注，先是不断有小有名气的选手退赛，然后是疑似23强名单。最后，网上连中国新说唱的冠军都曝光了，那么中国新说唱冠军是谁?一起来看看!

据悉，根据网上的爆料，今年《中国新说唱》的冠军是周汤豪。

周汤豪是台湾已经小有名气的歌手，此前还和天后蔡依林合作过歌曲《大丈夫》。且周汤豪早已经在台湾出道，有着歌手和演员双重身份，本身对说唱很感兴趣。大陆的朋友对周汤豪可能并不熟悉，可周汤豪在台湾很有知名度，作为新人选手参加本说唱节目其实对网友来说多少是有些惊讶的。

据了解，多才多艺的周汤豪不仅会写歌作词，吉他、编曲等对他来说都是小菜一碟。可以说周汤豪是全能型歌手，虽然和gai这样的专业嘻哈歌手不一样，但是对于他的表现，真的让人十分期待。

虽然周汤豪已经出道实力也不错，可一直处于不温不火的状态，这一次重新出发也是希望可以有更多的朋友知道有这样一位歌手的存在，带来新的发展前景。

中国新说唱冠军是周汤豪吗

目前，只是网上爆料的，是真是假还得等节目播出才知道。

据悉，周汤豪1988年8月2日出生于台湾省台北市，母亲是台湾地区歌手兼演员比莉，父亲是演员周禹侯。

周汤豪个人资料：

周汤豪(Nick Chou)，1988年8月2日出生于台湾省台北市，中国台湾男歌手、演员。

2009年在华语歌手蔡依林合作歌曲《大丈夫》而受到关注。2010年发行首张个人专辑《周汤豪首张同名专辑》正式出道。2012年1月主演台湾地区文创爱情喜剧《粉爱粉爱你》;同年4月签约金牌大风，并于5月30日发行第二张个人专辑《S.N.G》;8月凭借歌曲《错配》获得“2012新城国语力原创歌曲”奖。2013年6月获得“2013Hito流行音乐奖”之“Hito潜力创作歌手”金奖;同年7月参演内地校园青春连续剧《一又二分之一的夏天》的拍摄，已于2014年6月23日首播。