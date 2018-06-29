明日之子第二季什么时候首播？明日之子第二季每周更新时间介绍

明日之子第二季什么时候首播？明日之子第二季终于要开播了，据悉，这一季阵容被网友称为“史上最严星推官”组团，下面就一起来了解一下明日之子第二季每周更新时间介绍吧!

明日之子2018开播时间《明日之子2》第二季将于6月30日起每周六晚20：00于腾讯视频独家播出，从第六期8月3日开始调至每周五20：00播出。

音乐梦想加速节目《明日之子》第二季本周六20：00于腾讯视频开播在即，作为今夏备受期待的综艺节目，这一季的《明日之子》请来了三年接一档综艺的“舞台皇后”李宇春，以“新人”身份再次出发的吴青峰，和第二次来到《明日之子》舞台的华晨宇三位艺人坐镇赛道星推官，这一阵容更是被网友戏称为“史上最严星推官”组团。

对于二次担任星推官的华晨宇来说，坦言第一季留下许多遗憾，再次来到这个舞台，不会放低对自己的要求。而在华晨宇心里，盛世魔音，魔大于音，将以严格标准选出大魔王式的选手。对于另两位星推官，李宇春是自己师姐和选拔自己出道的导师，吴青峰则是自己喜欢的歌手，在演唱会中多次翻唱青峰创作的曲目。在今日曝光的预告视频中，虽然花花面对李宇春和吴青峰上演“花式害羞”，但在遇到心仪的选手面前，丝毫不留情面，勇于“告白”选手，与其他两大赛道星推官强势上演抢人大战?李宇春放话“最不喜欢别人跟我抢”，初登综艺舞台的青峰在面对华晨宇抢人，向李宇春求助“春春，你看他们啦”，并放话“你已经失去青(青峰)春(春春)了”。戏剧性的情节让观众对节目内容猜想不断。

在《明日之子》第一季中，华晨宇就因为专业性极强的点评和对选手不留情地的严厉评价著称。而吴青峰在乐团时期就以个性十足的“段子手”形象，和绵里藏针、直言不讳的语言风格收获了很多歌迷的喜爱。李宇春在以往的综艺节目中做导师时，就树立了“人狠话不多，狠话不多说”的行事风格。不管“新人”还是“熟人”，“偶像”还是“师姐”，这三位星推官都是这一季节目音乐专业性和看点的重要保证。

明日之子第二季赛制新玩法2017年，以“三大赛道，九大厂牌”的原创模式进入观众视野的偶像养成类综艺节目《明日之子》，创造了逾40亿的播放量。在第二季赛制全面升级中，“一战到底”将成为改动的重要内容，选手的赛道标签从分组考核到最强厂牌战将全程体现。

另外，李宇春、吴青峰和华晨宇分别延续第一季模式，主理“盛世美颜”“盛世独秀”、“盛世魔音”三大赛道。所谓的“新美颜”是从每个毛孔散发出来的个性魅力;“新独秀”将不仅需要作品原创性，更注重音乐人内心的感受;“新魔音”则希望能呈现出有魔力的音乐表现力，让更多人看到不同的音乐表现形式。

《明日之子》第一季曾以“三大赛道，九大厂牌”的原创模式开启了互联网选秀的元年，获得了国际及业界的认可;第二季节目将在此模式的基础上进行赛制上的全面升级。哇唧唧哇娱乐文化副总裁、首席内容官马昊介绍，第二季节目在赛制上有了大幅度的调整， “一战到底”会是重要改动，即选手的赛道标签从分组考核到最强厂牌战将全程体现，星推官将与选手达成命运捆绑，选手的背水一战不仅是为了个人发展，也背负着赛道荣誉，充分体现出冲撞升级。而在第二季节目中，前5期将以真人秀的形式进行呈现，此后的7期节目依然以直播的形式展现选手的才华与音乐现场的魅力。