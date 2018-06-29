中国新说唱派克特有老婆吗 中国新说唱派克特有什么背景

最近，中国新说唱新一季即将热播，对于播出时间大部分网友都已经知道了，中国新说唱预计将于2018年7月14日在爱奇艺全网独播。而对于参赛着很多网友都非常好奇，其中对于中国新说唱派克特有老婆吗？中国新说唱派克特有什么背景？是很多网友关注的。那么中国新说唱派克特是谁?派克特个人资料家世背景老婆是谁?下面就一起来了解一下吧!

中国新说唱派克特是谁Pact派克特，Nous的台柱子。在之前的推文中，有专门介绍过他，铁麦两连冠，又会制作又能自己唱。中国HipHop最强全能王之一，没想到派克特真的会来《中国新说唱》，他可以说是这个节目中最大的看点，甚至是冠军候选人之一。

因为《有嘻哈》，嘻哈音乐进入大众视野的时间也不短了，乐迷们或许了解到一定程度的中华嘻哈版图，都知道西安有个红破天的厂牌HHH红花会，因为辛巴的原因或许也知道在西安还有一个和红花会有beef的厂牌，但是未必知道他们叫NOUS。

PACT是NOUS的创建人，跟同是西安厂牌成员却是全国各地的红花会不同，PACT是西安本地人而NOUS也是实实在在的本地厂牌，或许是受到了西安古城的影响，做的许多音乐也像西安这座古城一般充满味道并且也是我喜欢的走心流。很多rapper都会写一首记录自己的歌，PACT也不例外，我们得通过他有血有肉的歌词来认识他这个有血有肉的人。

如果中国有NAS，他一定是派克特，在这位街头诗人的歌词中你总能感受到中国四大古都之一，西安的文化底蕴。即使在对抗激烈的battle中也是一样，派克特在2011年和2012年拿到了两届iron mic的全国总冠军，玖哥一直觉得那场才叫真正的battle。

2012年底，派克特发布了自己首张专辑《ImPact 0.5 - Rise Of Babel R.O.B.》(重塑巴别塔)，这张专辑被很多乐迷誉为经典，史诗级的专辑。

名字中的巴别塔是能够通向天堂的塔，在《圣经旧约创世记》第11章记载，当时人类联合起来兴建希望能通往天堂的高塔;为了阻止人类的计划，上帝让人类说不同的语言，使人类相互之间不能沟通，计划因此失败，人类自此各散东西。

派克特将这张专辑的封面纹在了自己的喉结上，可见这对于他有多么重要的意义，当你听过里边的《你我他》《通天塔》之后就会知道这张意识流的专辑有多牛逼了。

派克特也是西安NOUS UNDERGROUND厂牌的创始人，在如今Trap糜烂大街的风潮下，NU团队一直坚持着做走心的音乐，用直击人心的歌词引起乐迷对于社会，对于人性，善恶的思考是他们一贯的音乐理念。NOUS的成员包括cream D，辛巴，张昊，dirty twinz，鱼头，kigga，dj gunknown等，他们各个实力不俗。

派克特个人资料家世背景老婆是谁中国新说唱派克特已经结婚了，关于他老婆是谁这个暂时还不知道，还是坐等派克特公布吧!

中文名：王昆

国籍：中国

民族：汉

出生日期：1991年8月25日

性别：男

微博：PACT派克特

星座：处女座

感情状况：已婚

所在地起：陕西

代表作：《重塑巴别塔》

据悉，派克特是位优秀的说唱歌手，是乱战门中年龄最小的他在其中担任音乐伴奏制作，也成为中国新生代HIPHOP代表。创建N.O.U.S Crew 同时是MONSTA MASTA的首脑，而且，他擅长作词作曲以及设计。

派克特的本名叫王昆，他生于1991年8月25日，现在已经领证完婚。因为翻看他的微博发现，在今年1月4日深夜，他晒出与神秘娇妻手戴戒指的照片，同时更是告白，永远爱，并表示进入人生的下一阶段，其中的意思不言而喻，而且，这标签也是显示已婚的。就是不知道，派克特的老婆是谁呢?估计也是热爱HIPHOP的吧?

网友说在派克特身上，感受到技巧和态度的统一，这也是相对较高的评价了。然而，目前对于派克特的了解还真的不多，也就知道家中有父母，兄弟姐妹有几人目前都不知道，但可以肯定的是，派克特在说唱这块颇有造诣。据悉，派克特在2011年和2012年拿到了两届iron mic的全国总冠军。而后，也发行个人专辑。

2015年,对于派克特来说,是收获颇丰的一年。4月,他作为特邀嘉宾在西安交通大学参加了全球闻名的“TED”大会并做了20分钟演讲;5月,他率厂牌旗下艺人一同登上西安草莓音乐节的舞台;6月，他主持了NBA传奇巨星艾佛森中国行西安站活动。8月，他随厂牌在VANS举办的MusicianWanted音乐人征集赛西安站夺冠，并于9月奔赴北京与美国东岸大牌 Hip-Hop团体Mobb Deep及格莱美提名音乐人。