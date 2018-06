最动听的事是哪本小说改编的?最动听的事小说结局怎么样?电视剧《最动听的事》即将开播,下面就和小编一起来了解一下!

最动听的事是小说改编的吗据悉,电视剧《最动听的事》是根据师小札超高人气同名小说改编的。电视剧由赵露思、王以纶、张炯敏等主演。

小说内容简介:

有没有这样的一瞬间,电闪雷鸣,你对一个人一眼生情。

又有没有这样的一瞬间,你奢想和一个人一直在一起,从春的邂逅到冬的厮守?

如果有这样的瞬间,大抵是你遇到了你的爱情。

贝耳朵和叶抒微的故事就是从这样的瞬间开始的。

然后,贝耳朵发现,和期待过的有所不同——

他没有给她海枯石烂的誓言,而是安静地待在她身边,让她一个抬头就能看见;

他不是对任何人都那么大度,但轻易接受了她那些自己都不能接受的缺点;

他并非身披铠甲、所向披靡的王子,但保护她绰绰有余。

*

You're here, there's nothing I fear.

和他在一起,让她对这个世界产生了安全感。

原来爱情比想象中的简单,却美好百倍,和爱的人在一起,从“早安”开始,到“晚安”结束,日复一日,春夏秋冬,四季交迭,从一而终。

它或许是很俗的感情,但绝不是俗人可以理解的。

————

四季似歌有冷暖,情意渐浓知春晓,

我追求的是,有生之年尽一切可能地与你长相厮守。

最动听的事小说结局是什么

既然是治愈系青春剧,结局当然是圆满的啦!小说结局中,叶抒微和贝耳朵结婚了,进入了幸福的婚姻殿堂。唐粟和郁升也在一起了,所以她是暗恋成真啦!

王以纶剧中饰演的男主叶抒微可谓是众多书粉心中最暖的言情小说男主之一了,虽然性格比较高冷寡言但也有温暖深情的一面,冰山的外壳包裹的是一颗至纯至诚柔软的心,对爱情非常忠诚专一,又是世界顶级小提琴制琴师,简直是完美男友的典范。而王以纶曾经在《我与你的光年距离》里饰演的痴情总裁李哲、《稍息立正我爱你》中的深情学长王晋礼都给观众留下了深刻的印象,颜值演技均在线,怪不得原著粉看到选角之后大赞,纷纷表示非常期待剧播。

而赵露思在剧中饰演女主角贝耳朵,是一个有着神奇的听力天赋的配音师,她做事认真又爱幻想,凭借着单纯、乐观的性格逐渐融化男主的“冰山外壳”,也收获了完美爱情。虽然已经有了不少演艺经历,但都市言情题材对于赵露思来说还是首次尝试,“相较于礼仪规矩较多的古装戏,现代戏拍起来就轻松许多”赵露思说到。