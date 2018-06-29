摩登兄弟刘宇宁黑历史是什么？摩登兄弟刘宇宁前妻离婚是怎么回事？抖音摩登兄弟刘宇宁也就是大家说的宁哥哥火了，刘宇宁黑历史扒皮了解一下。

摩登兄弟刘宇宁身世摩登兄弟主唱刘宇宁1990年出生，今年28岁，辽宁丹东人，目前摩登兄弟主要在丹东安东老街直播。摩登兄弟还是在抖音真正火起来，网友纷纷被宁哥的颜值和才华所吸引，唱功是真的没话说。

刘宇宁早期是YY一个主播，除了唱歌之外刘宇宁还有一个演员的身份，刘宇宁曾主演过《秦贼有道》、《秘密囚禁》、《九五2班》等网络大电影。身高187CM的刘宇宁外形条件好，颜值在线，唱歌好听，走红也很正常。

刘宇宁前妻离婚黑历史扒皮

网上一直有传言刘宇宁结婚还离婚了，有一个前妻，小编在这里严正声明，纯属谣言!宁哥已经在直播中辟谣了，再传谣就真的过分了啊!人红是非多，宁哥走红之后，除了有离婚的黑料之外，还谣传出了宁哥整容的事，但是熟悉宁哥的小伙伴都知道，压根不存在的事!

对比宁哥哥早期照片，五官根本没有变化，只是减肥而已，网上所谓的整容前照片，只是人家拔牙脸肿了而已，黑粉打脸不?现在只要有个人火了，大家就开始疯狂扒皮，不扒出点什么黑历史都不甘心。

但可惜，让各位失望了，宁哥不仅有才华，颜值高，情商高，还实力宠粉，人还超级有礼貌。走红之后也没有飘，对粉丝也是有求必应。早先有路人粉爆料，摩登兄弟直播的时候粉丝围了里三层外三层，最后唱完了粉丝要求合照，宁哥也是积极配合，全程两个多小时陪着合照，就为了不让远道而来的粉丝失望，感动不感动?!

去过现场看宁哥直播的小伙伴都知道，宁哥唱歌的时候全神贯注，绝不敷衍，唱完也是对各位粉丝鞠躬表达敬意，长的又帅又有魅力还这么高情商的小哥怎么能不圈粉呢?妄图扒出点黑料的人都散了吧，别内心那么阴暗了!

宁哥火了之后还是在老地方直播，想要围观的小伙伴一定要提前蹲点，不然很可能连宁哥的脸都看不到，因为摩登兄弟现在真的太火了!走红之后的摩登兄弟还在不断练习，也在积极听取粉丝好的建议，认真改正自己的不足之处，力求每一首歌都能给大家带来最好的视觉盛宴。也是那个时候，他们拥有了很多的铁粉，陪粉丝聊天，也会添加粉丝的微信，这也应该是粉丝喜欢他们的地方，希望摩登兄弟以后越来越好!