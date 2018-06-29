温婉直播回应整容是怎么回事 温婉直播回应整容视频在线观看

大家还记得抖音里的温婉小姐姐吗？近日温婉直播回应整容引发关注，小编为还喜欢温婉的网友们带来了温婉直播回应整容视频在线观看，希望大家会喜欢。

抖音温婉直播回应整容

#温婉回应整容# 妆没化好，献丑了[吃瓜]开了美颜，承认做了双眼皮，但是鼻子，下巴，发际线和苹果肌都是天生的!

网友评论：

高光阴影打的太重了吧。

这个鼻影……打扰了

我只想说，我之所以看不起某些所谓的网红和网络主播，原因也是这个!当然，真心通过网络平台展示才艺，专业和传播知识的除外!那么剩下的是什么呢?----张嘴要钱，伸手求礼的网络乞丐!一群臭要饭的!!!更可笑的是，她们居然把自己当成明星了，把看她们耍猴儿的人当成粉丝了……

那些说人家妆怎么怎么样的，化妆品是你给买的吗?化妆是为了给你一个人看吗?那些小视频确实不是温婉，你们看了吗就骂人家?我是不知道她为什么火，但是更不知道为什么被骂这么惨，骂人家的你的嘴脸没好看到哪去

这鼻子真是鬼斧神工

只有我觉得他的牙好丑么

她是不是对素颜有什么误解

换头的差距你说大不大，这妆太尴尬了

温婉微博原文：

关于你们想知道的那些黑料

是时候我要站出来回应一下啦!

明天晚上八点直播，等你们一起来吃瓜[吃瓜]

而且小编去了抖音查看了温婉的抖音号已经被重置，看来这次的直播是八九不离十啊!

视频地址：点击这里