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摩登兄弟刘宇宁在哪个直播平台直播？摩登兄弟刘宇宁直播平台介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-06-29 17:29:26| 编辑：嚯冰阔落

摩登兄弟刘宇宁在哪个直播平台直播？最近摩登兄弟在抖音上可以说非常火了，刘宇宁是摩登兄弟的主唱，还会经常直播，小编介绍一下摩登兄弟刘宇宁直播平台

摩登兄弟刘宇宁直播地点摩登兄弟刘宇宁直播地点有两个，线下的是丹东安东老街(万达斜对面)，一般晚上6：30开播，有时会迟到，他们还会在YY直播，YY直播房间号是4528。

摩登兄弟由5人组成，分别是主唱小宁、大艺，吉他手阿卓，键盘手大飞和萨克斯羊仔。代表作品《排山倒海》。同时他也是近期火起来的抖音大神，凭借着帅气的外形和一流的唱功吸引了几百万粉丝。

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他在抖音上翻唱了很多歌曲都火了，是一个非常有实力的唱将!现在每发一个视频最少也可以获得几万赞，擅长在各种场合下做直播和拍视频!

而热心网友也指出，这个刚蹿红网络的摩登兄弟组合还有另一个身份-- YY直播音乐品类的大主播。在YY，摩登兄弟一直有很庞大的粉丝群支持，他们在YY的订阅数有141万之多!

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摩登兄弟刘宇宁在哪直播据悉，摩登兄弟主唱刘宇宁1990年1月8日出生，今年已经28岁了。

抖音摩登兄弟，翻唱了走马，也罢以及探清水河等三首歌曲。在这些歌曲中，比较走红的是走马这首歌。由于他的声音沧桑中带有浑厚，本以为是个中年大叔，但是真相却截然相反。90年1月8日出生于辽宁丹东的他，原本是YY直播间的主播，后来因为玩了抖音，就此获得了大量粉丝的关注。真名叫刘宇宁，身高187公分，典型的摩羯座，除了是歌手身份之外，还是欢聚传媒旗下的艺人。

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根据资料显示，他在16年9月16日就参演了沈阳宇兮影视传媒有限公司出品的影片《绑架女主播》开机仪式，在剧中担任主要演员。17年又参演了网络大电影《秦贼有道》，在剧中阿龙。另外需要注意的是，他系摩登兄弟组合的主唱，组合是由三个人组成。代表作品是东北版滑板鞋，至于有无解散，小编也是未知。但是很多粉丝都在搜他的结婚照，小编也是没有找到。倒是找到了他的微博，是MD_摩登兄弟。

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