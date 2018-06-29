沙海黑眼镜扮演着有什么背景 沙海黑眼镜有什么身份

最近，电视剧《沙海》即将热播，而对于剧中人物黑眼睛一角众多网友都非常好奇，那么沙海黑眼镜扮演着有什么背景呢？沙海黑眼镜有什么身份呢？一起来看看吧！

电视剧《沙海》改编自哪南派三叔的同名小说，近日官方宣布了剧中黑眼睛一角由季晨饰演，这一消息引起了不少网友的关注，下面就和小编一起来看看黑眼镜扮演者季晨个人资料介绍。

沙海黑眼镜是谁演的据悉，电视剧《沙海》中黑眼镜一角由演员季晨扮演，这也是近日官方刚宣布的消息，可能很多人对季晨不太了解，但他此前在多部影视剧作品中都有着不错的表现。

6月22日，由企鹅影视、南派泛娱、视骊制作联合出品，方芳、白一骢担任制片人，改编自南派三叔同名小说的现代探险题材电视剧《沙海》再度官宣重磅角色—由实力演员季晨饰演“黑眼镜”一角。该剧从开拍就备受广大书迷关注，“黑眼镜”作为《盗墓笔记》系列的关键人物，却一直未见真容。此次官方公布由季晨出演“黑眼镜”，着实给网友带来惊喜。在官方曝光的剧照中，季晨戴着标志性的墨镜，持枪坐在车上沉思，桀骜劲酷，引发书粉围观。

黑眼镜又被称为黑瞎子，南派三叔小说《盗墓笔记》中的人物。真实姓名不详，疑似旗人，职业盗墓者，擅长易容。总是带着一副墨镜，是个无论何时脸上都带着不明意味笑容的怪人，甚至在被蛇群围攻时也是一副轻松的笑模样。身手极好。“黑瞎子”是道上人对他的称呼，吴邪附赠外号为“黑眼镜”。

黑眼镜扮演者季晨个人资料介绍中文名：季晨

外文名：Jeffery Ji

国籍：中国

星座：天蝎座

血型：A

身高：1.85米

体重：70公斤

出生地：山东烟台

出生日期：11月22日

职业：演员

毕业院校：北京电影学院表演系2001本科班

代表作品：《我为歌狂》，《谈谈心恋恋爱》

主要成就：2014年观众最喜爱的网络剧角色

季晨，1981年11月22日出生于山东烟台，中国影视男演员，毕业于北京电影学院表演系2001本科班。2002年出演电视剧《北京假日》和《我为歌狂》进入娱乐圈;2006年出演《谈谈心恋恋爱》受到关注;2008年出演首部电影《女人不坏》;2012年主演电影《缘来是咱俩》和电视剧《虎符传奇》。2013年参演《家有喜妇》和《神雕侠侣》。2014年参演《美人制造》和《拐个皇帝回现代》。2016年加盟古装大剧《醉玲珑》。

据说，季晨自小就喜欢武侠小说，于是，就立志要拍摄一部武侠片。显然，他的梦想在《新神雕侠侣》实现了。现在，他的偶像是梁朝伟，他欣赏梁朝伟眼神中的悲伤和深沉。在近几年，他的演艺事业一向顺风顺水。有网友说季晨出道多年为何一直不温不火，现实生活中季晨对事业努力，但似乎却一直处于不温不火状态。出道这么多年季晨一直非常低调，也许低调就是他不红的原因。

人们说，他长得像金城武，可是这对季晨来说，并不是什么大事。在季晨的心目当中，他希望自己能参演一部有自己的特色的电影，演员都喜欢去尝试和自己不同的角色，可是，他不像那些人一样，而是想把自己真实的一面展现给观众看。