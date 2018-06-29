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中国新说唱3bangz是谁 中国新说唱3bangz个人资料详情介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-06-29 17:28:20| 编辑：嚯冰阔落

中国新说唱3bangz是谁？3bangz也是《中国新说唱》比较受欢迎和关注的选手之一，下面小编要为大家带来的是中国新说唱3bangz个人资料详情介绍

中国新说唱3bangz是谁3bangz也是《中国新说唱》中比较受关注的rapper之一，那么中国新说唱3bangz是谁?3bangz个人资料介绍。

3bangz是中国最被看好的饶舌音乐人之一，2014年《陪你过冬天》获得过百个歌手remix。声线迷人，说唱技巧高超。为人可爱又俏皮吸引了大批粉丝。

据悉，3Bangz真名疑叫杨卓凡，曾出过一首《王思聪的爸爸》，其实3Bangz算是很早就出名，只不过没有一个机会让更多的人认识了解3Bangz，到目前为止3Bangz没有参加过一个出名的节目，因此没有一个可以让3Bangz爆红的机会。不过即使这样，3Bangz依旧有很高的人去，这与3Bangz的个人魅力以及家庭背景分不开。

据了解，3Bangz的家庭非常殷实，如果不做音乐的话，他可能还会有很多事情去做。他曾在一次采访中隔空对话自己父亲，“爸爸如果你要让我不做音乐的话，那你就跟我拿两千万零花钱，如果你不给我两千万零花钱的话，我就选择签约拿两百万一年的合同做音乐好吧。”

中国新说唱3bangz是谁 中国新说唱3bangz个人资料照片

中国新说唱3bangz个人资料照片

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其实网上关于3bangz的资料介绍还是比较少的，网上关于3bangz最多的新闻就和和tt之间的矛盾。据悉，3bangz前女友疑似被tt挖了墙角，3bangz和tt互相发微博diss对方，据传两人约架过。

据悉，3bangz的生日是8月24日，毕业院校是 Rutgers New Brunswick，他是广州说唱教父，至于真名叫什么目前未被曝光的，不过猜测，等到节目播出，应该能知道。此外，《中国新说唱》将于2018年在爱奇艺上线。

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有江湖传闻TT抢了3Bangz的女朋友，也有粉丝说3Bangz为徐真真报仇，但是后来3Bangz写了三首DissTT的歌，总称为《修理小儿子合集》。歌曲分别是《你的男孩套套丑爆了》，《你的男孩套套没有潘长江高》以及《你说你年轻优秀 脸不脸红》。无疑不是在暗示对于TT的各种不满，而之后则是有了3bangzdissTT的关键词。

不过事情的真相大概就只有当事人了解了，我们还是期待一下3bangz在《中国新说唱》中的精彩表现吧!

看完这篇文章有何感受？

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