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明日之子徐梦圆是谁？明日之子徐梦圆个人资料详情介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-06-29 17:27:31| 编辑：嚯冰阔落

明日之子徐梦圆是谁？这一季的明日之子除了导师很有看头外，选手们的来头也不小，徐梦圆是在音乐圈就很有名气的音乐人，下面带来明日之子徐梦圆个人资料详情介绍。

明日之子徐梦圆是谁明日之子徐梦圆是一位电子音乐人，其音乐作品广为流传，和多位音乐人有过合作，相信喜欢听电子音乐的朋友都听说过他。作为国内第一位发数字专辑的电子音乐人，专辑发售后24小时内销量便突破1万，3天突破3万，是目前是国内人气第一的电子音乐人。

徐梦圆参加了《明日之子第二季》这个节目中有机会和很多音乐上的高手过招而这一季参加《明日之子》的选手很多都是早已成名的一些歌手了相信这一季的《明日之子》一定会非常精彩的，肯定会产生和毛不易一样的人才。

明日之子徐梦圆是谁 徐梦圆个人资料身高年龄微博简介

徐梦圆因迷上了《英雄联盟》而接触到电子音乐，并开始自学，后将电子音乐和中国风音乐结合，创作出让无数听众如痴如醉的中国风电音“china”系列。

整个china系列分为6首曲子，分别是“china”、“china-X”、“china-M”、“china-Y”、“china-P”以及“china-A”，每首曲子都有各自的特点，唯一的共同点就是其中充盈着满溢的“中国风”。

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徐梦圆将琵琶、古筝等中国传统乐器的音色大胆的融入到欧美电子音乐中，创作出具有浓浓中国风的作品，并把它们发布到网上，受到了一大波来自LOL二次元的网友的追捧。

明日之子徐梦圆是谁 徐梦圆个人资料身高年龄微博简介

徐梦圆个人资料身高年龄微博简介中文名：徐梦圆

性别：男

国籍：中国

民族：汉族

星座：天秤座

身高：173cm

体重：65kg

出生地：四川省

出生日期：1992-10-22

毕业院校：天津体育学院运动与文化艺术学院

代表作品：《China-x》和《coloer-x》

明日自白：我希望我做的点子音乐，大家一听就知道那是徐梦圆

看完这篇文章有何感受？

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