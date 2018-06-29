明日之子许含光是谁？明日之子许含光吴青峰是什么关系？许含光是明日之子人气很高的参赛选手，吴青峰去年还在微博上帮他宣传过歌曲

许含光吴青峰是什么关系去年吴青峰在微博上帮许含光宣传过歌曲，很多人好奇许含光吴青峰是什么关系，许含光吴青峰是朋友关系，许含光因为优秀的音乐制作能力受到吴青峰的赏识。

许含光，吴青峰的朋友，还多次在微博上帮他宣传歌曲，导师青峰见到许含光会不会也有些惊讶?

许含光作为陶喆“伟大文化公司”旗下艺人，实力不容小觑。出道的六年间，学会打鼓、弹贝斯、弹键盘、弹合成器、弹吉他，并一手包办了自己的专辑创作;还因精致的容貌参演了陈奕迅《之外》的MV。长相帅气、实力出色是外界对他最多的评价。

专辑《暧暧》一经推出就获林生祥、虎神、赵之璧等知名音乐人高度肯定，入围新加坡FRESHMUSIC AWARDA2017“最佳新人”与“年度十大专辑”20强。

吴青峰听过他的歌后，更是不吝赞美，在微博多次推荐他的作品，称他是“一片新诞生的太阳系”。

不知实力外貌都具备的他是会选择盛世独秀赛道，用新作品打动吴青峰呢?还是凭高颜值挑战盛世美颜赛道，与李宇春过过招?

许含光和吴青峰是怎么认识的吴青峰听过许含光的歌后便不吝啬赞美许含光，优秀的人都是互相欣赏的。

“天啊，怎么会有许含光这么好看的男孩子啊!”音乐App里，听众“葵己年”在许含光处子碟《暧暧》的主打歌《蓝色房间》下留言，感叹歌者貌美。专辑封面是淡蓝背景的许含光肖像，让着调君联想起王尔德经典《道林·格雷的画像》里的主人公，有种惊世的美。

再细看听众评论，不少是苏打绿主唱吴青峰的粉丝慕名而来，只因这一个月里，吴青峰两度在微博隆重推荐许含光的作品，不吝美言称：“听到他的歌很惊喜，在我身体里某个越来越感到无趣疲乏而且自溺下坠的世界中，像一片新诞生的太阳系。”许含光的音乐成了吴青峰身体里的太阳系。而林生祥、陈建骐等资深音乐人，也都为许含光写下了推荐语。

“暧暧是指暧昧不明这样的光，感情里我们常用暧昧，暧暧也有这样的意思。”台北冬雨，许含光卷发散开，套着披风式的宽大衣物走进种子音乐公司，接受着调专访，举手投足恍若童话里凯旋的王子。

专辑标题“暧暧”(音：ài)总被人看成“暖暖”，就连从文化部门拿回的报批文书，也被公务员错写成了“暖暖”。“暧暧远人村，依依墟里烟。”(陶渊明《归园田居》)“时暧暧其将罢兮，结幽兰而延伫。”(屈原《离骚》)虽然单拉出来，略显生僻，但“暧暧”是诗歌里的常用词，为专辑起如此唯美的名字，除了符合他略带阴柔的气质，也与他写出的充满诗意的歌词相得益彰。

1993年出生的许含光，是陶喆签下的音乐才俊，签约已经6年，才首度发表唱片，词、曲、编曲、制作一肩挑。