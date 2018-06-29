金秘书为什么这样哥哥到底是谁 金秘书男主有什么身世

最近韩剧金秘书为什么那样吸引了很多网友的好奇，对于其中谁是哥哥网友都傻傻分不清楚，那么金秘书为什么这样哥哥到底是谁呢？金秘书男主又有什么身世呢？一起来看看吧！

韩剧金秘书为什么那样热播，随着第八集的播出，当年绑架事件的线索好像越来越明朗了呢，而且李英俊的爸妈也知道小时候被绑架的是他不是他哥吧，只是他本人为什么也要否认呢?

金秘书为什么这样到底谁是哥哥

韩剧金秘书为什么那样热播，从第一集开始编剧大大就是铺垫男主的身世，和一段阴暗的童年相关，而这个故事中甚至还出现了女主的身影，现在电视剧播出第八集，虽然男女主角已经接吻了，但大家都在问，到底金秘书的欧巴(哥哥)是谁?

从编剧大大的铺垫来看，男主绝对就是女主童年遇到的小哥哥，只是为什么那不承认呢?而且看第八集，男主李英俊的爸妈应该也知道当年被绑架的并不是男主的哥哥吧，毕竟第八集中李英俊的母亲说男主哥哥被绑架的时候穿的一件设计师专门为她设计的开衫，但之后，说道李英俊为什么失去小时候记忆的时候，这个衣服却出现在了男主的身上。

金秘书开始就觉得自己一直寻找的那位小哥哥就是副会长李英俊，因为副会长曾经告诉自己，上小学的时候因为成绩优秀，自己跳了两级，9岁已经上四年级了。而且金秘书知道李英俊害怕束发带一类的东西，脚上还有被绳子捆绑过的痕迹，金秘书决定这一定是小时候副会长被被绑起来时留下的心里阴影。后来金秘书向副会长询问这件事，得到的回答却是小时候被绑架的人是自己的哥哥李成言。

李成言也一直坚信自己小时候被绑架，在与金秘书见面时，李成言回忆了小时候被绑架的经历，但是对金秘书的存在却毫无印象。而且李成言告诉金秘书，自己小时候经常被英俊欺负，因为英俊成绩好，又有领导才能，因此便号召班里的人孤立、欺负自己，有一天，英俊把自己约到在开发区域，说让自己在这里等着他，但英俊再也没有回来，他才被坏人绑架。

听到这里，金秘书产生了疑问，因为之前李英俊副会长对自己说的是，小时候哥哥联合班里其他同学欺负弱小的自己，所有自己非常讨厌哥哥。那么这两个人的说法哪个才是真的呢?为什么李英俊和李成言的记忆会混乱?

不过根据韩剧的男主效应，小时候的那位小哥哥一定是李英俊，从他害怕束发带，脚腕有伤痕，经常梦到红衣女人就可以推断出来。

李英俊为什么否认自己是哥哥

李英俊为什么否认自己是欧巴，甚至下意识的忘记了过去发生的事情呢?这还要从的他的身世说起，说到底还是少年早慧太懂事了，心疼英俊欧巴一分钟!

李英俊的身世：

李英俊上四年级时，曾经因为哥哥的戏耍，意外被一个精神失常的疯女人给绑架了，金秘书小时候也是。两人足足在废旧的房子里被关了三天。

后来那个女人当着李英俊的面上吊自杀了。正因为如此，李英俊才能带金微笑成功逃出来。绑架事件给李英俊留下了很深的阴影，同时他平安回家这件事也刺激着他的哥哥李成廷(也有地方翻译是李成言)。

李成廷的精神开始变得不正常，绑架事件带来的后遗症就是，不仅折磨着李英俊，还差点毁掉李英俊的家庭。为了不让这个家散掉，李英俊做出了妥协，假装失忆。

让步的他，从受害者变成了加害者。也就是从这一刻起，面具戴在了他的脸上，李英俊的妥协，还让他失去了原本的名字-李成贤。

电视剧第二集里，李英俊开始提到自己的哥哥。当他被噩梦惊醒的同时，收到了哥哥的短信：“你现在睡着了吧，明明如此折磨着我”。能感觉出来哥哥十分厌恶和记恨李英俊。

漫画设定中，李成廷比李英俊大两岁。李英俊从小就是个天才，做什么都非常出色，因为学习成绩好，所以李英俊连跳两级，很小的时候就和哥哥同班上四年级。

李成廷一点都不喜欢李英俊，他的朋友们在学校经常对李英俊拳打脚踢，他不仅不阻止，还经常同他们一起欺负李英俊。

某一天，李成廷哄骗李英俊去到一片废弃的居民区，找了个借口溜走之后再也没回来，李英俊就是这样遇见疯女人而被绑架的。

那个疯女人是有妇之夫的情人，怀孕之后为了男人打掉了孩子，没想到男人最后还是抛弃了她，回归到了家庭，她因为受不了这个刺激，才变得有些精神失常。

于是，孩子就成了疯女人的执念，让她心灵扭曲，所以她开始诱拐落单的孩子，逼迫李英俊喊她妈妈，幻想着男人没有离她而去，让李英俊陪她做这个过家家一样的白日梦。

最早发现李英俊失踪后，父母曾经问过李成廷弟弟的去处，李成廷当时撒谎说自己有些不记得了，还随便报了一个地方。

李英俊平安回家这件事情严重刺激到了李成廷，或许是因为惊吓，也或许夹杂着自责，总之，李成廷精神错乱了，将自己当成了被绑架的孩子。

李成廷不止更加深深的记恨李英俊，在家里也经常动手打骂李英俊。有一天晚上，李英俊偷听到父母为了要不要送李成廷去精神病院这件事而吵架。

那一晚，小小年纪的李英俊思考了很多，为了让家庭重新变回以前和睦的样子，李英俊假装自己失忆了。父母想着，他能忘记也好，就顺水推舟隐瞒了此事。

因为李成贤和李成廷发音太相似了，李成贤从此改名叫李英俊。而幻想自己才是受害者的哥哥李成廷，以受害人的姿态，得到了来自“加害人”李英俊的道歉。