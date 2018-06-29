高云翔保释成功是真的吗？高云翔性侵案结果是什么？近日，高云翔保释申请成功上微博引起网友们关注，据悉，董璇拿出1465万来保释高云翔，而且还在澳洲一次性交了一年的租金，可以说是撒费苦心了。

高云翔保释成功是怎么回事高云翔工作室回应，保释申请成功，董璇拿出保释金额高达1465万，证人称王晶与女受害人激吻5分钟!董璇和女儿已经搬家到澳洲并且一次性支付了一年的租金，而且准备常年陪伴高云翔。对此你怎么看?

今天(6月29日)，高云翔于澳洲悉尼涉性侵案二次保释申请成功。法官批准了其保释申请。高云翔在交出300万澳币保释金(约合人民币1465万元)的同时，也必须满足相当严苛的保释要求。王宝强离婚案的代理律师张起淮在朋友圈发布了一条内容，他认为，此次高云翔保释之所以能成功，其妻子董璇在法庭上的发言功不可没。

据悉，此次高云翔得以保释成功的条件包括：住在董璇租的房子里，每日两次向警局报告，交出自己、母亲和女儿护照，不接近国际机场100米，不接触受害人，每日早9点至下午5点在家禁足，佩戴电子监控设备。可以说是相当苛刻了。因此，当法官宣布同意其保释申请时，高云翔回答说“听到了，明白，谢谢”，脸上没有明显的惊喜表情。

高云翔保释成功是什么情况高云翔花1400万保释成功!新证据出现：女方主动献吻王晶，主动去找高云翔的?幸好有董璇这样一个好妻子，危难之际不离不弃，如果跟王宝强一样估计他得把牢底坐穿了吧?

刚刚，高云翔案保释庭审结果公布，法官批准了其保释申请，保释金为300万澳元，约1465万人民币。高云翔本人今天身穿绿色囚服通过视频出席，脸上有胡渣，手上拿着一本书，妻子董璇也仍穿着昨日的墨绿色大衣现身。

在昨日的庭审上，高云翔方律师提交了一段新的视频证据，对受害人证词可信度提出质疑，并表示高云翔当时可能不在房间内。高云翔方律师曾表示，董璇与女儿愿意搬到澳洲居住直到案件审理结束，希望可以通过此举让高云翔今日保释成功。

据外媒，高云翔的律师提出了5点应该保释的理由，如高在狱中因为其财富而被欺负、董璇花费巨大力气搬家来澳，足可见其诚意等。法官解说保释主要考虑的两个因素，一是高云翔会否潜逃，二是保释后高会否威胁受害人及整个案件的证据。