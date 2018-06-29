温婉回应整容是怎么回事 温婉为什么会被抖音封

抖音上有很多高人气的网红，大家还记得前一段时间被封杀的温婉吗？那么温婉知道整容了吗？温婉是怎么回应的？一起来看看吧。

温婉回应整容怎么回事

近日温婉微博直播回应整容，表示自己只做了双眼皮，没有动其他的手术，此前温婉整容对比照传遍网络，照片显示温婉变脸明显。6月27日晚，抖音网红温婉直播回应整容等黑料，温婉在直播中说自己只做了双眼皮，但是鼻子，下巴，发际线和苹果肌都是天生的!

抖音温婉走红之后，温婉成名前旧照被网友扒出，温婉整容前后照片对比 显示温婉有明显大动过，此次温婉回应整容，而且是没有开美颜的状态，大家感受一下，这还是当时那个停车场小姐姐吗?

温婉为什么会被抖音封

因为负面消息太多，温婉走红之后伴随着整容，泡吧蹦迪，私生活混乱，炫富，傍富二代等负面影响，因此抖音网红温婉走红之后火速被封杀。

温婉凭借一曲《命中注定 1868 创作的原声》也就是大家最耳熟能详的“gucci gucci prada prada”走红，魔性的旋律，简单的几个蹦迪常用姿势，加上温婉甜美又具有杀伤力的笑容令温婉成为“抖音第一女神”，但火的快，灭的更快。

随着温婉的走红，网上多方爆料开始扒皮温婉黑历史 ，自称是17岁的温婉却是酒吧常客，夜生活丰富，各种蹦迪泡吧照，还有被网红公众号曝光的被摸大腿的大尺度照片，未成年私生活就这么丰富了吗?

在看温婉微博日常，就是各种炫富，名牌包包，各种大牌logo，这个年纪难道不应该正在紧张准备学业吗?对了，网上爆料温婉早就辍学了，日常就是泡吧。这么多的负面能量，难怪温婉被封，不然不是会引得一批三观还未建立的孩子们去效仿吗?

如今温婉直播回应整容及其他黑历史，网友表示也不是很可信的感觉，明显底气不足。而且这视频中哪里是17岁该有的模样?说是27岁都觉得不违和，希望大家能树立正确的三观，不要被一些歪风邪气所带跑哦!