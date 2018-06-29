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2018怎样查寻录取结果？高考录取结果查询时间介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-06-29 17:23:57| 编辑：嚯冰阔落

2018怎样查寻录取结果？高考结束，每个考生和家长最关注的就是2018什么时候查录取结果?一起来看看高考录取结果查询时间介绍

一般情况下，高考志愿录取结果会在七月初到8月中旬公布，具体时间要咨询当地的相关网站平台。高考志愿批次不同，录取结果公布时间也是不一样的。如果是高考后填报志愿投档录取的高职专科院校，录取结果最早也要在8月初可以查询到。下面让我们具体来看看吧!

2018高考志愿录取时间

1.高考录取工作分哪几个批次?录取时间如何?

录取工作分5个批次进行，依次为本科提前批、自主招生批、本科普通批、专科(高职)提前批、专科(高职)普通批。自7月2日开始，至8月15日结束。

2.本科提前批包含哪些?录取时间如何?

(1)招收飞行学员的飞行技术本科专业。录取时间：7月2日—8日。

(2)部分艺术类高校及专业。录取时间：7月2日—13日。

(3)招收高水平运动员的高校及专业。录取时间：7月2日—8日。

(4)部分文理类高校及专业，包括军事、公安、航海类高校及专业;招收免费师范生的师范类专业(含教育部直属高校和山东省属高校，山东省属高校招收免费师范生以下简称地方免费师范生);山东省属高校招收免费医学生专业(以下简称地方免费医学生);综合评价招生试点高校及专业;部分高校的小语种专业;其他提前批高校及专业。录取时间：7月8日—13日。

(5)春季高考技能拔尖人才选报的本科高校及专业。录取时间：7月2日—8日。

什么时候可以查高考录取结果?2017大专录取结果什么时候出?

3.自主招生批包含哪些?录取时间如何?

(1)教育部实施的重点高校招收农村和贫困地区学生专项计划(简称高校专项计划)。录取时间：7月16日。

(2)自主招生(含高水平艺术团)的高校及专业。录取时间：7月17日。

4.本科普通批包含哪些?录取时间如何?

(1)未列入本科提前批的文理类本科高校及专业。录取时间：7月18日—8月2日。

(2)未列入本科提前批的艺术类本科高校及专业。录取时间：7月15日—8月2日。

(3)体育本科专业。录取时间：7月15日—8月2日。

(4)未列入本科提前批的春季高考招生本科高校及专业。录取时间：7月15日—8月2日。

5.专科(高职)提前批包含哪些?录取时间如何?

包括公安类专科院校及专业;直招士官生招生院校及专业;飞行技术专科专业。录取时间：8月5日—6日。

6.专科(高职)普通批包含哪些?录取时间如何?

包括专科(高职)院校招收建档立卡贫困家庭学生专项计划(以下简称高职院校专项计划)和未列入专科提前批的春季高考和夏季高考的专科(高职)高校及专业。

高职院校专项计划录取时间：8月7日;其他专科(高职)院校录取时间：8月9日—15日。

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2018年高考录取注意事项

录取通知书(入学通知书)中一般包括通知书、入学须知(注意事项)、学校简介等，有的学校还配合银行和移动公司的促销活动给学生寄银行卡与电话卡。有的学校要求学生把第一学年的学费、住宿费、杂费等在入学时打到银行卡中由学校统一扣除(多打不要紧，学校不会多扣)。

注意事项：拿到通知书，当场打开，根据清单，详细检查里面的物件，以防误领。同时，考生根据录取通知书中的入学须知准备物件和学费等大学报到所需用品。如有疑问，都可以拨打录取通知书里面提供的电话咨询。

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