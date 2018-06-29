中国新说唱kt杨君涛有女朋友吗 中国新说唱kt杨君涛什么背景

最近，中国新说唱第二季名单已经出炉，而网友对此都怀着好奇的心态，其中对于中国新说唱kt杨君涛有女朋友吗，很多网友都在关心，下面让小编为大家解答吧！

中国新说唱杨君涛相信很多人都已经知道了，杨君涛因一首《7538》歌曲在网上走红，那么中国新说唱kt杨君涛是哪里人?kt杨君涛女朋友是谁?下面就一起来了解一下吧!

中国新说唱kt杨君涛是哪里人据悉，中国新说唱kt杨君涛广东人，1993年出生，今年已经25岁了。

KT，杨君涛，广州长气制作CIP厂牌主理人，网易云超人气rapper，风格多变，作品总播放量过亿。代表作：《7538》《命中》《p r e tt y》《简单的》。

7538里“你话中意听我讲白话 你话中意听我讲八卦 你话中意我我都中意你……”几句酷酷的粤语rap二零一七年在抖音走红 7538可以说给音乐人杨君涛带去了一把烧得热烈的火炬，越来越多的人开始了解KT杨君涛，就像他的微博里自己说的那样“鸡年真的是对我来说很特别的一年 微博从2000粉丝到现在17000多 从没有999+的歌现在全部都是”

看见这条微博真的有被KT感动到，毫不避讳的提起“以前从没有999+的歌”

相信大家都有从这几句话读出了KT的自信，从来都不是因为能力不足，而是因为时机未到。

前几天，KT一早发博感谢知乎里的大家对关于他的问题的回答，我就不说别的了，全世界的温柔一定都在这个大男孩的心里吧!

把他的天赋融进歌里给耳麦的另一头带去快乐和共鸣，就是小杨最擅长，最喜欢做的事情了。

不知道一七年的发生的种种事情他有没有预料到，但我们其实都知道：杨君涛的头顶是一片璀璨星空点点斑斓，正在一点一点闪烁他的梦。

kt杨君涛女朋友是谁本来是廖效浓的粉，以前也在廖总直播间见过这个小哥哥，然后最近廖总经常点赞kt的微博，我就经常点进去看，发现这个小哥哥不仅人帅歌甜还很宠粉，真的实力圈粉(最近喜欢他比较多，希望被我冷落的廖总别太难过)他最近好像参加了中国新说唱，那么中国新说唱kt杨君涛的女朋友是谁?这个暂时还不知道，小编觉得杨君涛应该还没有女朋友。

KT杨君涛，很多人都知道《7538》在抖音上蛮火的，网易云1w+的评论，典型歌火人不火。厂牌长气制作，广州一个很有实力厂牌，顺便安利街道办。这个我真的觉得不火都对不起7538的评论了。

其实在很多离广东稍远的地区反而知道他的人不是很多，就算要知道，也可能只是知道他的7538。也可能是因为杨君涛的情歌太多了，但是我杨哥毕竟是个曾经什么都不会的KT，到现在一个成长如此迅速的男人。

但是他不只是情歌，也真的很厉害。

杨君涛的每首作品没有为了跟风而写出来的那种感觉，或者说一个rapper的作品，其实能看出来他是一个什么样的人，很多rapper为了gangsta而强装自己刀山火海各种闯，刀枪棍棒样样精通，而杨君涛从来只做他觉得对的作品。

他的作品讲真没有刻意注重太多东西，没有为了迎合大众而去改变，他的flow一直都是让人很舒服的 就像他的简单的这首歌一样，他的歌 ，犹如他的人一样简单。

杨哥说他不会丢掉他的初心，希望我们这些爱他的人也是如此。