中国新说唱直火帮成员有谁 中国新说唱直火帮成员有什么背景

最近，中国新说唱第二季的嘉宾可谓是很受观众期待，而名单一经曝光就引起了网友的兴趣，而对于其中中国新说唱直火帮成员有谁？有是什么背景，网友都很关心，下面就一起来寻找答案吧!

这一季的中国新说唱汇集了一批年轻有实力还有人气的rapper，直火帮就是呼声较高的选手之一，中国新说唱直火帮是谁?下面带来直火帮个人资料身高年龄微博介绍。

中国新说唱直火帮是谁直火帮由XZT，Feezy，Zigga三名成员组成，分别来自上海和杭州，XZT和Feezy高中就是同学，二人一起去美国留学，Feezy大学期间认识了Zigga，于是三个人一拍即合组成直火帮，直火帮三位成员分别是Swarthmore+Uchi, UCLA毕业生，也被称为是国内最高的说唱组合之一。

直火帮，作为现在中文说唱最火的说唱团体，实力自然不容小觑。这次《中国新说唱》中直火帮派出了两员大将XZT和Feezy，没有看到Chuckzigga的身影也是有点可惜。

直火帮个人资料身高年龄微博介绍ChuckZigga：Swarthmore’16，社会学人类学专业。 硕士：芝加哥大学 ’17 国际关系专业，微博：@直火帮Chuckzigga

XZT：UCLA ’16 数学经济专业，微博@直火帮XZT

Feezy：UCLA ’16 主修应用数学专业，辅修哲学，微博@直火帮Feezy

三位成员Feezy，XZT，Zigga来自上海和杭州。他们从初中起就接触嘻哈，在进入大学后，同在美国留学的三人一拍即合组成了直火帮SFG，并在洛杉矶、芝加哥的留学生圈子中积攒了大量粉丝。回国后SFG继续发力，发布”立秋 Chill Time”、”如果你听到了，那这可能不是写给你的”的两张混音带(mixtape)，和其余20多首单曲，均造成轰动。网易云歌曲收听量累计超过千万，其中13首网易云评论999+;单曲“致美联航”也入选虾米寻光计划投票Top10，嘻哈类第一。坚持创作的同时，直火帮还被邀请去各类大型音乐节和演唱会表演，收获不俗的口碑。

如何评价直火帮

直火帮实力不俗，其实去年就参加过第一季中国有嘻哈而且进了海选，但是后来因为节目赛制的原因他们的晋级项链被没收了，下面来看看知乎的网友是如何评价直火帮的。

歌词来看，学霸感性不用多说，妥妥的lyricist，毕竟XZT的偶像是Cole!Feezy的偶像是Kanye!教育水平高的rapper写出来的词真的会不一样，UCLA毕业的学霸Lu1，斯坦福毕业的韩国rapper Tablo同理。SFG的歌词，很多是在抨击讽刺社会，不是一味地炫耀pussy money weed(现在很多写这一类歌词的rapper都是假大空...)。我甚至觉得歌词里的很多梗，不“读书”的话可能真的会看不懂，例如TKCW里面提到“Goldman Sachs”,“比特币”等我商科学生秒get的梗!因为三位都是留学生，英文rap的部分不少，所以很多punchline可能也要听比较多英文rap的朋友才能get到。而且英文不尴尬这点也太难得了，听过太多国内一些rapper随便拿几个无意义的英文单词做hook敷衍听众，或者是为了押韵夹在verse里。

成员分别来看，最强XZT基本公认，进步太大，和几年前的作品判若两人，经常唱每首歌的第一个verse，炸得不行。个人偏好XZT的音色和这类押韵工整的rap.一直很好奇XZT听不听Cee. 整张TKCW体现出Feezy的制作能力，Feezy的旋律个人认为是三人中最强的，《鲍师傅》采样了乐器笙真的惊艳，《猫腻》的上海话rap slay全场。Zigga的歌词很有趣味性，经常听着听着就笑了，大概是个被说唱耽误了的相声演员...个人期待Zigga旋律方面的进步，以及气息再稳一点。(我还是爱Zigga的!!)

早期的作品在制作和录音上还是有些不足。但是在新专已经有了很大改善，据说新专也是几个人在不同地方录制的。

作为一个理智( nao can)的粉，坚信SFG会越来越火!!4月8号深圳见!