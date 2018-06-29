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DNF十年知己默契考验怎么玩？DNF十年知己答案汇总介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-06-29 17:20:32| 编辑：嚯冰阔落

DNF十年知己默契考验怎么玩？dnf十年默契考验,智夺丰厚大礼6月22日-7月2日，玩家参与答题，不论是否通过默契验证均可获得对应NPC送出的奖励。来看看DNF十年知己答案汇总介绍。

DNF十年知己默契考验怎么玩?DNF十年知己答案一览

活动前4日，每日新开放一位NPC的默契考验，从第四日起则可参与所有答题;

答题可重复参与(奖励不可重复领取)，如未通过验证则需间隔一小时后方能再次答题，答题线索在游戏内，请勇士们自行探索;

顺利通过四位NPC的默契考验，即可参与默契排行榜抢位，默契排行榜将于6月25日晚19:00开启，玩家可点击排行榜下方的“立即领取”按钮进行抢位，前100名玩家将依据排名获得相应奖励

十年知己 100%领好礼活动期间，玩家顺利通过四位NPC的默契考验，即可获得一次抽取好礼的机会，100%有奖;

本次活动每个QQ帐号仅限参与一次，所有游戏内道具奖励均为帐号绑定;

活动获奖信息可点击页面上方【获奖记录】进行查询;

默契排行榜数据非实时显示，完整的排行榜名单预计在排行榜抢位开启后一小时内涮新显示;

NPC默契考验，建议在游戏内寻找线索认真思考后进行回答，未通过默契验证则需要等待60分钟后方能获得新的答题机会哦!

看完这篇文章有何感受？

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