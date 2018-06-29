勇敢的世界嘉宾有什么人 勇敢的世界什么时候上线

最近，《勇敢的世界》的消息引起了网友期待，而对于《勇敢的世界》嘉宾阵容很多小伙伴都很好奇，那么勇敢的世界嘉宾有什么人呢？勇敢的世界什么时候上线呢？一起来看看吧！

《勇敢的世界》是湖南卫视最新推出的一档竞技综艺节目。那么勇敢的世界什么时候播出?勇敢的世界嘉宾阵容都有谁?一起来看看!

勇敢的世界什么时候播出据悉，《勇敢的世界》目前刚刚开录第一期，节目将于2018暑期开播，具体播出时间暂未官宣。不过小编会及时更新发布，请继续关注爱秀美站!

《勇敢的世界》是湖南卫视新推出的一档综艺节目，该节目根据最近很火的吃鸡游戏《荒野行动》改编。据悉，节目中将高度还原吃鸡场景。

竞技类真人秀《勇敢的世界》，还原“吃鸡”场景，融合游戏中的“吃鸡”元素，据悉，该节目将由《真正男子汉》团队操刀。网曝第一期在宁乡录制，justin黄明昊将加盟。

据了解，《勇敢的世界》将突破以往的全明星阵容，以星素互动的形式最终呈现;透过节目镜头，大众可看到嘉宾们不断挑战和突破自我，感受到现代年轻人迎难而上、不畏险阻的正能量。据悉，节目将于暑期在芒果TV全网独播。

勇敢的世界嘉宾阵容都有谁

据悉，节目中会有很多当红的明星小鲜肉等。网友曝光一组第一期的节目路透图，张翰、陈乔恩、张天爱、程潇、丁泽仁、黄明昊Justin、杜江等加盟。

其中，Justin或身穿黑色紧身衣，神采奕奕，尽显阳光帅气;或身穿黑色背心，将健硕的身材展现得淋漓尽致，让粉丝们大呼“我们昊哥真是太帅了，这神颜简直让人无法呼吸!”

按照现在的曝光阵容来看，从话题女王到流量小生、搞笑担当，这档综艺的嘉宾阵容都让人无比期待。据悉，节目后续还将邀请百余位明星加盟，你最希望谁来参加这档吃鸡综艺?

据说娱乐圈已经有近100位流量艺人收到了节目邀约.....希望吃鸡爱好者王思聪、林更新、鹿晗、陈赫、王俊凯、刘昊然也在其中，小板凳已备好，期待~