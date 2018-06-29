中国新说唱王齐铭有什么背景 中国新说唱王齐铭女友是谁

最近，中国新说唱第二季成功吸引很多目光，而其中中国新说唱王齐铭引起了不少人的好奇，那么中国新说唱王齐铭有什么背景呢？中国新说唱王齐铭女友又是谁呢？一起来看看吧！

第二季中国新说唱期待值很高，这一季汇集了许多人气和实力兼具的选手，中国新说唱王齐铭也是呼声很高的选手，中国新说唱王齐铭是谁呢?下面带来王齐铭个人资料女友身高年龄微博介绍。

中国新说唱王齐铭是谁中国新说唱王齐铭原来的艺名为AKA山鸡，也许是因为要参加节目的原因后改为本名王齐铭，王齐铭是重庆GOSH厂牌旗下的选手，freestyle能力很强，此次王齐铭参加中国新说唱也被粉丝称为“全厂的希望”。

王齐铭AKA山鸡，来自山城重庆Gosh的大将。Battle MC出身，Freestyle实力强劲，是西南Battle圈数一数二的人物。前不久刚刚改名，以自己本名作为艺名，并发布转型之作《Watch me》。前有Gai与不瑞吉开路，可以说是这节目中值得期待的选手之一。

王齐铭个人资料女友身高年龄微博介绍前段时间，中国新说唱山鸡突然改了微博名，原来是Aka山鸡，先改名为“王齐铭WatchMe”，从而也曝光了山鸡的真实名字叫王齐铭，至于山鸡是那一年出生的，目前还不知道，在山鸡的微博中只知道山鸡于12月20日生日，，山鸡年龄具体大多，到节目播出后自见分晓。应该有不少人知道，其实山鸡是重庆gosh厂牌旗下的说唱歌手，同时山鸡也在斗鱼做过直播。

有网友知道山鸡要参加《中国新说唱》后表示，山鸡会不会怕以前的直播内容被扒出。不过这也山鸡的人生经历，即使以前在直播中做过什么说过什么也并不是很重要，重要的是在即将到来的《中国新说唱》上有山鸡的精彩说唱就行了。此外中国新说唱山鸡在微博上也曝光了女友，山鸡女友微博名为黑妹coKe。

从微博上看，山鸡和女友黑妹两人在微博上已认爱，并晒出合照秀恩爱，山鸡的颜值很高，其女友也不赖，1996年1月20日出生的黑妹在微博上时常晒出男友山鸡的照片，向男友山鸡示爱，两人恩爱不断，黑妹已被网友直接称呼鸡嫂。而山鸡女友黑妹也已确认男友山鸡会参加《中国新说唱》，大家期待这位高颜值的选手山鸡吗?