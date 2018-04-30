温暖的弦占南弦肉肉什么梗 占南弦肉肉是什么意思

《温暖的弦》是湖南位置最新热播电视剧，由张翰和张钧甯主演，受到了很多粉丝的关注，那么温暖的弦占南弦肉肉什么梗?一起来看看温暖的弦占南弦肉肉什么意思?下面就和小编一起来了解下，感兴趣的观众不妨来看看吧。

温暖的弦占南弦肉肉什么梗?

由黄天仁执导，赵微娜、谢小蜜编剧，张翰、张钧甯、经超、张嘉倪、周奇奇、金泽灏、季肖冰、郭子千、潘仪君、马秋子和梁大维等联袂主演。

该剧讲述占南弦与温暖从懵懂青春纯恋，历经十年分离波折，再度相守相知、破镜重圆的都市浪漫爱情故事。

2018年4月29日，电视剧《温暖的弦》正式播出，这部根据同名小说改编的剧承载了万千书迷的期盼，顺利迎来开门红。搜索《温暖的弦》，相关搜索中，《温暖的弦》占南弦肉肉受到大量的关注，很多人都不自觉点开查看详情。

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该剧于2018年4月30日在湖南卫视金鹰独播剧场首播。

这就是后天就要播出了，你们期待吧!张翰现在的电视剧少了好多，好多粉丝都等着呢!