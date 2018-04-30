电视剧温暖的弦什么时候播出 在哪里能看

由黄天仁执导，张钧甯、张翰主演的都市轻熟暖伤纯爱剧《温暖的弦》将于今晚19:35在湖南卫视正式开播。该剧以现代职场为背景，男女主人公十年“虐恋”为主线，而展开的一段历经波折的爱情故事。剧中，张钧甯饰演的女主角温暖经历了情感的创伤、家庭的变故，但依旧坚持对爱情与事业的追求与执着。据悉，张钧甯时隔多年后再度出演职场剧、剧中“花式哭戏”、时尚职场造型抢眼，引发不小期待。

张钧甯《温暖的弦》剧照

张钧甯“花式哭戏”凸显演技 完美契合角色

《温暖的弦》主要讲述了温暖(张钧甯饰)与占南弦(张翰)一段始于青少年时期的懵懂纯恋，历经十年爱情波折，破镜重圆的故事。张钧甯称，“温暖在这段感情中，一直执着坚持所爱，用自己的方式追逐爱情。”她表示拍摄过程中早已被角色“为爱付出”的爱情观所吸引。

曝光片花中，张钧甯“花式哭戏“吸引观众眼球。她常常说温暖是个“爱哭鬼”，经常想克制不哭，但是因为走入了角色的情绪中，感受到了温暖当下的状态，眼泪不自觉的流下。正是因为她有这样切身的体会，才能与角色“完美契合”，用演技带领观众一同进入温暖的十年爱情故事中。

张钧甯饰演温暖

张钧甯再次回归职场剧分享角色创造过程

近年来，张钧甯创造了许多经典的角色，让我们看到了她更多的可能性。无论是《武媚娘传奇》中温柔腹黑的徐慧，还是《虎啸龙吟》中聪慧的柏灵筠，抑或是《少年四大名捕》中俏皮的楚离陌，每一部戏都让我们看到了成长与改变。

继《最美好的时光》后，时隔多年张钧甯再次挑战职场剧，曝光的职场造型美到抢眼。她曾透露，“在角色的创造过程中，喜欢在自己和角色外创造另外一个人格，并将其特点放大，找到属于这个角色的标签。”用心程度可见一斑。据悉，《温暖的弦》将于今晚19:35登陆湖南卫视金鹰独播剧场，周日到周四两集连播，周五六每日一集。张钧甯将带给我们怎样角色体验，敬请期待。

演员张钧甯