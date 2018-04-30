新版泡沫之夏什么时候播出 主角是谁演的

知道原著小说被改编成电视剧的时候，以前的原著粉丝表示欢呼雀跃，而现在的原著粉丝则表示求放过。

想想当年非常火的电视剧《泡沫之夏》，在改编成电视剧的时候，当时是让粉丝一片欢呼，记得当时的版本大s，黄晓明以及何润东所主演的铁三角，在当时也吸引了无数人的关注。

但是在真正播出之后，却让更多的人吐槽，吐槽的一点在于，有很多网友调侃，三个人的年龄加起来都超过一百岁了，竟然还演校园剧，实在是拿观众们当傻子玩儿，本以为黄晓明所出演的洛溪给人一种惊艳的感觉，没有想到反倒是被何润东所出演的欧辰所折服，不过主要吐槽的点之一还是在于，大s饰演的尹夏沫确实有些老了。

不过最近即将在5月8号登陆浙江卫视和爱奇艺，同步播出的新版的电视剧《泡沫之夏》，备受别人的期待，不过这次的女主角则由张雪迎来饰演，看剧照中，她看起来青春可人，更符合年少时期那个不断拼搏才会进入演艺圈，崭露头角的尹夏沫。

欧辰的扮演者这次则有当红小生秦俊杰来饰演，对于秦俊杰也许从年少出道到现在，也出演了这部电视男主角，他本身就给人一种非常霸气十足的感觉。这次说是饰演为爱痴狂欧辰。相信在年轻一代明星中也不会有人比他饰演的更出色。

而这次被称之为全民偶像的洛熙，则由黄圣池来饰演，关于洛溪在原著中所找的是全民偶像，不但颜值惊人，并且也是非常有名气，当时也是考虑到这一点，所以在之前大s版本，才考虑到了有黄晓明来出演，对于这本来讲人们所期待的，欧辰和尹夏沫被众人期待，但是看到洛溪总是感觉差一些，不过将于5月8号正式播出的这部剧还是非常吸引人，毕竟从年龄来看，他们更符合青春那个时代具有的蓬勃朝气，也期待那个时候大家守候在电视机前观看哦。