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李宇春哪些作品是抄袭的 李宇春丢脸丢到大西洋是怎么回事

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-30 14:27:41| 编辑：林克醒来

作为国内一夜爆红的歌手，李宇春是很有代表性的歌手之一。

当年《超级女声》火了之后，李宇春的粉丝可谓是越来越多，并且还在娱乐圈内十分有名，被称之为“玉米”。

可是，近些年李宇春的作品越来越多了之后，也渐渐陷入了疑似抄袭的风波之中。

很多年前，一位ID为“安静1220”的网友日前在某网站上发帖指出，《Whyme》抄袭了英国歌手米卡《卡通人生》专辑中的歌曲《棒棒糖》。该网友说：“抄就抄吧，只抄一部分就算了，可是它竟然从节奏到旋律，从开头的对白到中间的童声伴唱……都……”有网友评价称“抄袭太低级，太明显了”，但也有网友认为“两首歌就是风格相同，不是抄袭”。

之后，李宇春推出最新单曲《whyme》，就遭网友爆料：这首《whyme》和英国歌手mika2007年推出的歌曲《lolipop》雷同程度高达85%。

网友们也在论坛中吐槽：“07年有个英国gay歌手mika写了首歌叫lolipop很红，09年李宇春的歌why me翻唱了但没有通知人家也没给版权费，所以昨天mika在北京演唱会上唱了这首歌之后就说：这首歌是我写的不是李宇春!我想没聋应该都能听出两首歌的相似度起码九成以上。”

李宇春陷入“抄袭门”事件。

2010年，网友在论坛上吐槽李宇春的新歌《下个路口见》抄袭蒙古说唱组合digital。

之后，一位名叫“龙抄手”的网友收集250多个华语乐坛的“抄袭”案例，其中齐秦、郑智化、零点乐队、刘德华、张惠妹、韩红、孙燕姿等榜上有名。李宇春的《冰菊物语》被指副歌部分与《Crosswise》相似。

这些网友们所列举的抄袭事件中，最有名的大概就要属《why me》事件了，毕竟这件事在当年还遭到了原唱的抵制，但是却被粉丝们称为蹭热度。

网友也说：“这首是公认的抄袭，被原唱英国歌手亲自下场撕过，玉米事后攻击原唱说人家碰瓷李宇春惹，丢脸丢到大西洋。”

不论这件事的真假以及李宇春抄袭与否，作为歌手的李宇春终究还是成功的，而且她也同样代表了一个时代，这是她不可否认的成绩。

看完这篇文章有何感受？

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