渣渣辉的新电影怎么样 低压槽：欲望之城强势来袭

相信应该没有哪个网友没调侃过张家辉是“渣渣辉”吧?

这一次，张家辉带着他在内地首部上映的新电影《低压槽：欲望之城》强势来袭。调侃了他那么多次，必须买张电影票去电影院支持他呀。

这不，小编就是出于这种心态想也没想就去了，结果一看太值了，绝对是这个五一档最精彩最刺激的犯罪动作片，分分钟爽到炸裂。

剧情扑朔迷离，正义邪恶难辨

作为五一档唯一的悬疑动作片，好这口的小伙伴绝对不能错过。

在一座浮华却堕落的罪恶之城“孤城”中，充斥着金钱与利益的争夺。警方卧底于秋在上司阿占的运筹帷幄下，多次成功打入当地帮派，斡旋于多方黑色势力之中。

当你凝视着深渊时，深渊也在凝视着你。于秋在混乱的黑帮生活中似乎也渐渐迷失了自我，他开始怀疑，是否只有“非常”的手段才能主持公正。

一次卧底行动中，于秋冒着行动失败的风险和帮派老大激战，结果全体命丧当场。在道德和江湖道义的双重质疑下，于秋选择了自我放逐，逃离了这座孤城。

然而，于秋内心对惩治罪恶的欲望从未消减，他重整旗鼓回到孤城，去调查罪恶之城背后最邪恶也最神秘的黑手、“孤城的神”——“老板”。

从一宗离奇的小童绑架案开始，于秋看似逐渐查出了老板的身份和他背后的犯罪网络，然而事实上是，他一步步踏入了老板设下的重重圈套，甚至老板的势力还渗透了警方权力的高层.......

于秋作为警方的卧底，整日活在犯罪团伙的怀疑与监视中，他为警察卖命，却被警方内部的腐败分子陷害到无路可走，他到底该何去何从?

罪恶之城里，你看到的黑不是黑，你心中的白也不是白，矛盾充斥这这座孤城——黑暗与阳光，腐败与坚守，死亡与希望，浮华与罪恶，金钱与鲜血。而藏在于秋身上的矛盾是他内心的困惑：潜伏罪恶之中的卧底，还是正义的吗?如果为恶在所难免，那么以罪恶的方式行正义之事，到底是对是错? 所谓的正义，究竟是什么?

只能说，在这场警方与孤城帮派的猫鼠游戏中，悬疑与阴谋交织得空前强烈，正义与邪恶的定义格外难辨，这恰恰也是《低压槽：欲望之城》比一般的警匪片来得更加刺激、更加直击人心的地方。

正应了张家辉所说的：“我喜欢让观众猜不到，(随着剧情)解答一些事情，又重新有一些猜不到的，这样结局会是什么样呢?”

打破常规，视效一流

如果说小编非要给大家一个看《低压槽：欲望之城》的理由，那么这部影片中画面和视效绝对是首选，因为你很难在国产影片中看到这样暗黑系的风格，就冲这份新鲜，也值得一看。

说实话，当小编看到预告片的时候，就被《低压槽：欲望之城》精致特别的配色与画面给惊艳到了，而在电影院时，大荧幕让这种感觉更加强烈。

大雨滂沱，阴云笼罩着这座看似繁华的孤城，给人一种末日的既视感。大雨是对这座城市的冲刷，也暗含审判之义。

电影整体色调灰暗低沉，让人仿佛置身“孤城”之中， 十字路口、高架桥，每一个物象的出现都暗含深意，整体的构图也是极具艺术感。

光影与人物的对比，气氛与剧情的融合，让影片的悬疑感更重，最大程度地勾起了观众的好奇心。

警匪枪战，长街飙车，《低压槽：欲望之城》为大家展示出了一场欲望社会的浮世绘，独具特色的暗黑风格为这座城市笼上了一层阴影，让这堕落之城的压抑更加强烈。

但是这种压抑只是表象，就如梵高的一句话“每个人都是一团火，而路过的人只得看到烟”，孤城之中，早已暗流涌动，每个观众可以隐隐感觉到。

这也正是张家辉鲜明个人风格的体现，《低压槽：欲望之城》的镜头张狂且放纵，但是表达却极为内敛，就像是用细密的针线织成的巨网，需要用心地挑出线头才能理解清楚。不得不说，张家辉确实是个用镜头烘托气氛的好手，视觉语言被他在《低压槽：欲望之城》中发挥到了极致。

爆破、枪战、肉搏，酣畅淋漓，火拼到底

在影片整体阴暗的色调下，让人肾上腺素激增的就是高频的动作戏份。张家辉这次可谓将动作片的暴力美学展现到了极致，每一帧打斗的画面都让人热血沸腾。

厨房、屠宰房、洗衣房、加油站，哪里都可能是战场。梯田、热气球等这些刻意的场景安排也能看出张家辉的用心。

爆破场面浩大、枪战惊心动魄，近身打斗动作利落一气呵成，拳拳到肉，让人情不自禁沉浸其中。

当小编看到于秋拿着枪从背后“四杀”时，居然有种真人“吃鸡”游戏的感觉。

其中的两场飙车戏码更是给人一种极致的暴爽体验，一场玩的是技术，一场玩的是刺激。

油门一踩到底，急速漂移，三辆车以回旋的方式交汇在一起，兼具美感与心跳。

还有这种枪林弹雨中驾车穿楼的戏码，一颗心扑通扑通地狂跳，分分钟让人想到《速度与激情》带给人的那种惊心动魄的感觉。

暴烈且迷人，这是小编看到《低压槽：欲望之城》的动作戏份时脑海里浮现的词。不得不说一句，是男人就必须得来看看!

张家辉导·演，阵容豪华，角色突破

看完《低压槽：欲望之城》，小编一方面惊叹于其精致的画面和给力的动作戏，更是佩服张家辉此次全面的突破。

一方面是他自己的突破。

张家辉纵横银幕近三十年，塑造无数经典角色，出演过《证人》、《线人》、《激战》、《赤道》、《扫毒》等，堪称是警匪片的专业户。但是这一次，他拍了一部自己真正想拍的、完全体现自己想法的警匪片，独具张家辉的个人风格。

凌乱长发，满面胡须，黑色长衣，与西装革履的世界格格不入，却在枪林弹雨中游刃有余，保持着自己最后的坚守，这是张家辉给自己塑造的内心中卧底的形象。

“于秋知道他不能改变世界，这个世界你能改变多少其实不需要考虑，关键是尽了自己的本分，这就是于秋的理念。”

不想用简单的好与坏来评价这部电影，抛开前面的一切不看，至少张家辉在这部电影中想要表达的，观众都感觉到了，这就是一个导演和演员的成功。

另一方面是，他作为导演让其他演员的突破。

“比如说徐静蕾，我刻意邀请她过来颠覆一下形象，给观众一个新鲜感。何炅我还是保持他有年代感的警探形象，像我们小时候看漫画一些警探的感觉一样。而余男的角色是一个善良怕事的普通女人，太普通又有点闷，于是我就想到眉环和鼻环(造型)，她心里边是有一团火的。”

也正是出于张导这样的考虑，我们看见了才女徐静蕾第一次带上金发饰演反派;

还看见了何老师演员史上最好的一次表演(这真的是夸奖);

还有带上眉环和鼻环朋克风的余男等等。

此外，苗侨伟、元华、林雪、倪大红、张可颐等演员的加入，也使得《低压槽：欲望之城》的每一个角色都不用于以往，特点鲜明，每个人身上都背负着自己的秘密。为避免剧透，这一点就不过多描述，大家可以去电影院感受一下。

看得出来，张家辉这次是把宝都压在了《低压槽：欲望之城》上，对这部影片可是寄予了厚望，甚至不惜去B站开直播宣传电影(也为广大网友提供了更多鬼畜素材)。

不得不说，“渣渣辉”真是人气爆表啊，这弹幕的厚度简直是绝了，连他的帅脸都挡住了。

wuli渣渣辉可是发话了：“你们都要照顾我渣渣辉啊，到掏钱的时候了!不要忘本啊!”