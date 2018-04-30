极限挑战4有哪些看点 传说中的搅屎棍是谁

《极限挑战4》终于在千辛万苦的波折中播出了!每一季的《极限挑战》都挺不容易的，可以看的出来这个节目是用了心的，相比较别的综艺，这个节目不仅是嘉宾自带综艺感，节目组的人也非常的走心，因为很多笑点都是他们故意设计的!

在节目中黄磊、孙红雷和罗志祥三个人本身就是很幽默的，黄磊也非常有梗，稍微弱一点的也就是王迅和张艺兴了!但是张艺兴有时候呆萌起来也很好笑，王迅的抠门人设也给节目带来不少笑点!除了这些好笑的嘉宾，下面让大家看看走心的节目组给大家制作的笑点!

在节目一开始大家说自己是几个人的粉丝，但是却处处刁难他们几个，大家发现节目组给粉丝穿的衣服了么?黑色的!是黑粉没错了!

紧接着回到农村的时候，别人都是很土的铁牛、铁柱之类的名字，孙红雷没改，别大家嘲笑本来就很土!这也是节目组设计的环节!

以及黄渤的挑粪任务，也是笑的人牙疼!

在发布任务之前，就有老乡告诉黄渤孙红雷的任务是最难打，结果孙红雷的任务是抓麻雀!

以及罗志祥的搅屎棍、后期默默标出来的广告、和故意设计的吃瓜群众!这么多点你们都发现了么?这些都是节目组故意设计的笑点!可见这个节目组很用心了!这才是综艺该有的态度!点赞!