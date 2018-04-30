91游戏 单机游戏 安卓游戏 苹果游戏 街机游戏 大型游戏 游戏知道 攻略 补丁 合集 专题

游戏排行
首页 > 游戏资讯> 八卦杂谈> 正文

极限挑战4有哪些看点 传说中的搅屎棍是谁

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-30 14:20:36| 编辑：林克醒来

《极限挑战4》终于在千辛万苦的波折中播出了!每一季的《极限挑战》都挺不容易的，可以看的出来这个节目是用了心的，相比较别的综艺，这个节目不仅是嘉宾自带综艺感，节目组的人也非常的走心，因为很多笑点都是他们故意设计的!

在节目中黄磊、孙红雷和罗志祥三个人本身就是很幽默的，黄磊也非常有梗，稍微弱一点的也就是王迅和张艺兴了!但是张艺兴有时候呆萌起来也很好笑，王迅的抠门人设也给节目带来不少笑点!除了这些好笑的嘉宾，下面让大家看看走心的节目组给大家制作的笑点!

在节目一开始大家说自己是几个人的粉丝，但是却处处刁难他们几个，大家发现节目组给粉丝穿的衣服了么?黑色的!是黑粉没错了!

紧接着回到农村的时候，别人都是很土的铁牛、铁柱之类的名字，孙红雷没改，别大家嘲笑本来就很土!这也是节目组设计的环节!

以及黄渤的挑粪任务，也是笑的人牙疼!

在发布任务之前，就有老乡告诉黄渤孙红雷的任务是最难打，结果孙红雷的任务是抓麻雀!

以及罗志祥的搅屎棍、后期默默标出来的广告、和故意设计的吃瓜群众!这么多点你们都发现了么?这些都是节目组故意设计的笑点!可见这个节目组很用心了!这才是综艺该有的态度!点赞!

看完这篇文章有何感受？

相关文章

精彩美图

精彩专题

  • 植物大战僵尸：花园战争2
    《植物大战僵尸：花园战争2》是《植物大战僵尸：花园战争》的续作，该游戏将带领大家重返PVZ宇宙，感受一个更大和更冒险的新体验。
    游戏专题
  • 我的世界2
    《我的世界》是一款休闲益智的3D的第一人称沙盘游戏，在游戏中它所给玩家呈现的世界并不是华丽的画面与特效，反而是注重在游戏性上面。玩家在游戏中做着「建设」与「破坏」两件事，但是透过像乐高一样的积木来组合与拼凑，轻而易举的就能制作出小木屋、城堡甚至城市，但是若再加上玩家的想像力，空中之城、地底都市都一样能够实现。
    游戏专题
  • 暗黑破坏神3
    《暗黑破坏神III》是暗黑破坏神系列的完美延续。玩家可以在五种不同的职业中进行选择，如野蛮人或者巫医，每种职业都有一套独特的魔法和技能。玩家们在冒险中可以体验丰富多样的设置、感受史诗般的故事情节，挑战无以计数的恶魔、怪物和强大的BOSS，逐渐累积经验，增强能力，并且获得具有神奇力量的物品。凭借简洁易懂的界面、快节奏的战斗和暗黑迷们一直企盼的惊心动魄的游戏体验，《暗黑破坏神III》将成为《暗黑破坏神II》完美的续作。此外，该游戏还有诸多新的亮点，足以让暗黑系列的动作角色扮演游戏体验达到一个新的高度。
    游戏专题

关于91单机 | 大型单机游戏 | 联系我们 | 街机游戏 | 网站地图 | 移动版 | 好玩的单机游戏

|

专业的单机游戏下载网站 91单机游戏 (91danji.com) 打造不一样的 单机游戏下载基地 沪ICP备13029565号-7 沪网文【2016】4325-322号

浙公网安备 33060202000537号