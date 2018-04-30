李宇春巡回演唱会上海站还是被单装亮相?是怕冷场吗?

4月29日，李宇春2018“流行”巡回演唱会上海站热辣开唱，这也是李宇春时隔多年后再度在上海举办个人演唱会。此番李宇春不仅演唱了《下个路口见》、《蜀绣》等经典歌曲，更浪漫献唱《我喜欢上你时的内心活动》。上海站现场，李宇春惊喜致电粉丝高甜互动，音乐嗨翻全场。虽然不总是听李宇春的歌曲，但偶尔听听也是蛮享受的，这一次的演唱会是否真的能成功呢?也许看看现场就能明白。只不过看到报道这次演唱会的时候，所配的照片与成都那次差不太多，不由地让人想问一下去过现场的朋友们，与上次相比，这次有何不同?

作为时尚元素最前沿的上海，相信那里的歌迷是比较挑剔的，能否接受李宇春这种类型的歌星?也许这种担心是没有必要的，据媒体反馈的情况来看，当天的演唱会还是蛮热闹的。

可能是因为上个月李宇春曾说过“有什么搞不定的，欢迎给我打电话”，结果歌迷索要号码攻势猛烈，让春哥当场直言“接不住了”，这次在巡演上海站现场，春春精心设计此环节，回应粉丝。这可能对于李宇春的歌迷来讲是最大的福利，不过刚才有去过现场的网友留言，称这次上海演唱会李宇春送上的惊喜还不止这些，当时她穿着一件很花哨的服装登场，有网友调侃这是因为怕降温冻着自己还是说怕现场不够热烈呢?

虽说这套被单装看着很丑，可却起到了奇效，其实上次也曾有不少网友热议过，不知道是不是从中尝到了甜头，还是说经费有点紧张，再或者是为了能让歌迷们享受同等的视觉盛宴，才故意如此穿着?不过不管是哪种，显然这样的行头再次挑动了网友们的神经，个个都跟打了鸡血一样，也许这才是李宇春真正想要的吧。

其实对于女明星来讲，往往都喜欢把最美的一面展现给大家，即便是一直中性打扮的李宇春其实也不例外，我们也注意这么多年来，李宇春也时不时会把自己打扮成很性感的模样。这也没什么好奇怪的，毕竟春哥不是男人。对于女人而言，当然是希望每个人的目光都能多停留在自己身上几秒，而女星们更是如此。从这个方面来讲，一向不能以容貌取胜的李宇春，显然这次胜过了那些穿着时尚的女明星们。

只不过从审美的角度来看，李宇春如此打扮显然找不到任何的美，可那又如何呢?对于娱乐圈的人来讲，美与丑其实并不重要，他们需要的是人气，不管你是捧也好骂也罢，只要有人关注，那就能让Ta一直红下去。而这次上海演唱会据说是办的很棒，舞美之类的也是费了不少心思，舞台上震撼的灯光视觉、李宇春与舞者的动作投影被透明屏置于两个空间，模糊的界限神秘交错，延展空间不可触及，引人入胜，尽显多元“流行“文化。这也衬托出李宇春在乐坛的地位，同时也向外界证明“春哥”不可复制。