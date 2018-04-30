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BBC人类星球下架是怎么回事 BBC人类星球为什么会下架

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-30 14:14:47| 编辑：林克醒来

BBC人类星球下架是怎么回事

BBC人类星球下架是怎么回事 BBC人类星球为什么下架

BBC纪录片是不少人喜爱的一档节目，然而近日英国广播公司(BBC)纪录片《人类星球》被下架，目前看不了。据悉因为英国广播公司(BBC)出品的纪录片《人类星球》第一集一个重要镜头“失实”，决定下架这部一度广受好评的纪录片。

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此次《人类星球》不到一个月再次曝出造假丑闻引发网友热议，BBC发表声明说，“2011年上映的《人类星球》系列片再度发生违反编辑规定的行为。

BBC人类星球为什么下架

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BBC人类星球被爆造假丑闻，因此下架纪录片。这部纪录片上次被曝光造假是在4月4日。BBC当时发表声明说，片中一个部落居住的树屋不像节目说的那样是部落居民的家，而是为拍摄效果刻意搭建。但BBC当时没有从各播放平台下架这部纪录片。

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此次BBC人类海洋纪录片造假，在第一集《海洋》中，镜头中一名名为本杰明·布利科洛隆的拉马莱朗(Lamaleran)捕鲸者看似用捕鲸叉捕捉一头鲸。经审查，BBC认为对他起的作用的描述不实，尽管这组镜头反映他们的捕鲸方式。”BBC决定对这部纪录片展开“全面编辑审查”。

BBC提到的这集纪录片讲述一个印度尼西亚小岛上的居民生活。画面中，未成年捕鲸者布利科洛隆的哥哥没有叉中鲸，画外音说道：“本杰明的时刻来了。”接着，布利科洛隆挥动着捕鲸叉跳入水中。画外音说，他“叉中了”，给鲸“决定性一击”。英国《泰晤士报》27日报道，一名美国新闻工作者最近找到布利科洛隆，了解到他没有叉中鲸。

BBC纪录片造假事件回顾

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●2001年，BBC《蓝色星球》纪录片展现龙虾在大西洋中产卵，实际上是在英国威尔士北部一座海洋公园内摄制完成的。

●2007年8月，BBC因一档电话有奖竞答节目涉嫌伪造赢家，被“媒体批评”组织罚款5万英镑。

●2008年，在拍摄南非沙漠的眼镜蛇系列纪录片中，大卫先生被指控在动物园内完成拍摄。

●2007年7月19日，BBC内部调查发现，《莉姿柯萧秀》等多个节目内容造假，由工作人员充当节目游戏赢家，或根本没有送出奖品。

●《地球动脉2》中有一幕是从野生金雕的视角展示广袤的群山，但实则这一幕是将摄像机放在一只被驯化的鹰上拍摄的。

●2015年，BBC曾被踢爆《人类星球》系列纪录片中，其中一集“沙漠：火炉中的生活”(Deserts: Life in the Furnace)的节目记录蒙古国游牧民族的生活，并讲述他们如何面对狼群的攻击，但因为拍摄时找不到野狼，只好找来一只遭半驯化“野狼”来充当“演员”。

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