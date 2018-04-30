远大前程有续集吗 远大前程第二部什么时候播出

电视剧远大前程大结局前篇将于今晚播出，眼看远大前程完结，那么远大前程有续集吗?远大前程第二部什么时候播出?据悉远大前程有三部曲，番外篇双龙会有刘昊然出演。

远大前程有续集吗

应该会有续集。眼下电视剧《远大前程》已经播出到了大结局前篇，然而故事并没有讲完，到底林依依死了没有，齐林的结局如何，洪三真的实现了远大前程吗?等等细节都没有交代清楚，如此看来，电视剧不会就这样草草结束的。据悉，电视剧《远大前程》分为"浮生"、"乱世"、"碎梦"三部,前两部已完成拍摄，而且陈思诚透露，第三部《碎梦》即将开拍,原班人马重聚,上海滩的传奇不会谢幕。

电视剧《远大前程》是陈思诚呕心沥血历时五年原创的剧本，一经播出收获了无数好评。剧中不仅集结了圈内各大老戏骨，精彩的剧情更是让人称奇，不少人表示自从《人民的名义》之后，再也没有看到这么好的剧本了!陈思诚也表示，这将是自己写的最后一部电视剧，太累了，以后不写电视剧，只写电影了，电视剧《远大前程》三部一共60集。

远大前程第二部什么时候播出

具体播出时间暂时未知。目前由刘昊然、陈昊、尚语贤主演的网剧《远大前程：双龙会》今日发布定档海报信息，不过这个《远大前程：双龙会》是番外篇，不知道算不算得是第二部。在海报中，刘昊然与陈昊双手举拳凝视前方，眼神里透露着坚定与果敢。暗黑系色调与点点星光的强烈对比下，映衬出两位少年不畏热血的气势。

电视剧《远大前程》自7月28日于横店正式开机，至杀青时拍摄共历时五个多月。155个日夜中，全剧组无惧酷暑与严寒，期间更多次辗转横店、象山、上海三地，前后共拍摄1330余场戏，涉及主要演员40余人，工作人员超800人，同时《远大前程》中的许多大场面拍摄，现场参与的群演人员甚至超过千人。可以说在电视剧圈里，如此大规模的现场调度、精益求精不赶进度慢工出细活的匠人态度都十分罕见。

电视剧远大前程评价

投资3.5个亿的《远大前程》讲述了民国时期上海滩小混混洪三元的逆袭故事。该剧集结半个演艺圈的“戏骨”，有倪大红、赵立新、刘奕君、富大龙、金士杰等。剧集播出之后，这几位演员交出来的功课，也让观众颇为满意。倪大红、刘奕君、赵立新在剧中分饰永鑫公司的三大亨，表面不动声色的几场戏，就已经获得“举手投足间都是戏”的观众褒奖。最近播出的剧情中，陈思诚和袁弘在剧中各自拜师，分别成为赵立新和刘奕君座下门生。刘奕君此次一改往日深沉形象，饰演性格暴戾的张万霖，角色塑造反差之大体现了其精湛的演技。而赵立新饰演的陆昱晟，以其圆滑玲珑的行事风格，以德服人的领导气质和慧眼识人的独到眼光，得到网友的一致喜爱，并封他为“沙发三兄弟”中的“智慧担当”。

陈思诚扮演的小混混洪三元，洪三元的戏份也是相当吃重。生于市井的洪三元虽然没有大智慧但却有小机灵，并靠此游走于各方势力、化险为夷，从人设上来说还算讨喜。

不过陈思诚的演绎，却遭来不少观众的拍砖，得到“油腻”、“浮夸”的差评，“如果陈思诚不是主角，我会给满分，陈导你的演技真的太浮夸了!你还是好好当你的导演吧!你很有才但洪三被你砸了一半的魅力”。

网友评价1：模仿周星驰和韦小宝的表演方式，然而不伦不类，刻意浮夸。还有他是配音还是原音?台词毫无感情，是在朗诵和说书吗?以上是我看过一二两集后最大的吐槽点。

一开始，看到演员阵容，又觉得抛去人品，陈思诚还是有点才的，所以，满怀期待。然而，看过两集后，实在有负期待。

网友评价2：有没有人感觉陈思诚这次跟文章在《剃刀边缘》里的角色风格有点像?这两个演而优则导并且有不错成绩的男演员，感觉都很喜欢插科打诨式英雄男主，你们觉得呢?

网友评价3：这个剧应该是想说洪三元这个小人物一步步成长的故事，可是小人物并不等于闹腾啊，而且也不知道是打光的原因还是演员本身的原因，洪三元看起来不仅闹腾，还是一个“百毒不侵”的老油条!