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远大前程今晚上演生死大结局 爱国志士能否成功守护革命火种

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-30 14:08:42| 编辑：林克醒来

“不做时代的蝼蚁”，当悲壮的音乐响起，电视剧《远大前程》打响了最后的战役。该剧将在今晚迎来大结局，以洪三元为首的一众爱国志士究竟能否成功守护“革命火种”梁兴义，奔赴远大前程，牵动着观众的心。

两次护送梁兴义出城的计划均以失败告终，洪三元不仅痛失兄弟，还遭受了丧母的沉重打击，引发了网友的热议。对于洪三元来说，原本可以坐拥上海的荣华富贵，却义无反顾地走向了革命道路，这不仅是他的选择，也是在当时的时代背景下，许多中华儿女的共同选择。“为了一个梁兴义而赴汤蹈火究竟值不值得”?答案是显而易见的。中国革命的队伍会越来越强大，最后的斗争引发观众的期待。与此同时，齐林的选择令人叹惋。对待美人的态度让不少网友惊愕，“向好兄弟下毒”更是令人气愤。这个被时代造就的“可怜人”，其实也折射了每个人心中的阴暗面。正如袁弘所说，“如果齐林的人生能有再来一次的机会，希望他能选择那条人生的right way。”

在今晚的剧情中，第三次护送梁兴义出城的任务势在必行。在悲壮的气氛中，送葬队伍踏着坚定的步伐朝城门外走去。纵然是“以卵击石”，但洪三元表示，“既然做出了选择，就绝不后悔”。沈达虽然答应阿俏以家为重，但作为热血男儿还是毅然奔赴战场。临行前，阿俏为他整理衣襟，一句“我跟孩子等你回来”，想必“搭桥CP”的粉丝又要心碎。此外，郭京飞将作为以后一个“戏骨彩弹”登场，他将对剧情的发展产生怎样的重要作用，值得大家期待。与此同时，“随心所欲”骰子的再度出现，也让林依依的生死留下了悬念。究竟洪三元能否成功护送梁兴义出城，众人又会有怎样的结局，今晚19:30湖南卫视金鹰独播剧场，精彩大结局不容错过。

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