肖战女朋友王王雯是谁 肖战个人资料介绍

据悉，肖战目前是没有女朋友的，小编目前也没有找到关于肖战女朋友的相关消息。网上所谓的肖战女朋友王王雯应该只是网友的误传而已。近日肖战古装登上热搜，凭借网剧《哦我的陛下》肖战成功圈粉无数，剧中肖战饰演的王爷一亮相简直惊艳四座，不仅颜值过硬，有画中美男的样貌，对心爱的人也是一往情深默默守护，简直心动一百分，这个王爷很难不爱吧!

肖战个人资料

星 座 天秤座

身 高 183cm

出生地 重庆

出生日期 1991年10月05日

职 业 歌手、演员

毕业院校 重庆工商大学现代国际设计艺术学院

代表作品 狼殿下、超星星学园 所属组合X玖少年团

最近很多人都被《哦我的陛下》中北堂墨染王爷圈粉，剧中王爷的扮演者肖战真的是除了颜值，气质也是动静皆宜仪表堂堂，简直每一帧都可以做壁纸，以前没留意到，不过现在入手还不迟!

很多小伙伴对于肖战还不是很熟悉，其实肖战在《超星星学园》《斗破苍穹》《狼殿下》《庆余年》《陈情令》中都有精彩的表现。肖战，1991年10月5日出生于重庆，中国内地男演员、歌手，中国男子演唱团体“X玖少年团”成员，毕业于重庆工商大学。2016年4月，主演校园星座超能力网络剧《超星星学园》并正式进入演艺圈，同年9月，以主唱担当的身份加入“X玖少年团”。

肖战从8岁时开始学画画，也曾学过小提琴。在重庆工商大学就读期间，肖战在校合唱团内担任男生声部部长，随合唱团参加过校内外文艺汇演，也曾得过重庆十佳歌手大奖、校园十佳歌手大奖等，是个文艺积极分子。大二时，肖战和朋友成立设计工作室，接一些LOGO和VI设计的小活。同时，还跟朋友成立一个摄影工作室，在工作室内担任主力摄影师。大学毕业后，肖战在一个传媒老师开的设计工作室里工作，是一名设计师。

《哦我的皇帝陛下》肖战饰演的王爷殿下的古装你get了吗，身着束腰古装，头上戴着束发金冠后看起来更加突出五官优势，又拥有着温文尔雅的气质，新歌《踩影子》中也是深情而悲伤，希望肖战多来点俊美古装造福眼球吧!