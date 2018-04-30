金玟岐向往的生活唱的歌叫什么 金玟岐为什么说她胸大

据悉，这首歌是金玟岐给张杰写的，目前还在收歌，只是一个demo，还未正式录制上线，所以名字暂时未知。

《向往的生活》第二季“江南篇”第二期播出时间调整至4月28日周六22：00湖南卫视播出。在新一期节目中，张杰和金玟岐到访蘑菇屋，金玟岐清唱送给张杰宝宝的歌，黄磊听歌有感分享难抱动女儿往事，感慨时间流逝快、孩子成长快。张杰谈论女儿满脸幸福，温柔比划哄女儿入睡。

当金玟岐唱到“当你扮大人扮到疲惫了，有个家让你做回孩子”时，彭昱畅眼泪瞬间夺眶而出，回忆起80岁的奶奶在高铁站为自己送行的往事。

看到彭昱畅伤感，何炅被戳中了泪点“我见不得我喜欢的人哭”，被黄磊调侃“专业陪哭”。黄磊感慨“中国式父母”，总是“不给孩子添麻烦”。

“你可以假装年轻，但是你毕竟在慢慢地长大，与此同时，你的父母慢慢年纪大了”。时间的威力让我们不得不感慨，因此大家都直呼戳中泪点，让我们真的是有点不知所措呢!这点让人印象深刻!

金玟岐为什么说她胸大

其实就是金玟岐有几张写真看起来很性感，所以不少人都说她胸大，金玟岐的外号更是叫做“球王”、“球迷”、“大胸”。

金玟岐是一个大胸妹子，很多网友都会拿她的胸部开玩笑，而大大咧咧的金玟岐也自己调侃自己胸部更像世界杯的“球”，所以后来就有了球王的称号。

据说最早是网易云音乐上面的一些歌迷，看到她专辑封面上的照片看上去胸很大，于是一群跟风狗自称球迷，但看看网上那能显示胸围的可怜的几张图，跟柳岩差远了啊。