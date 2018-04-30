小S蓄胡照曝光 小S为什么要蓄胡

小S蓄胡照曝光怎么回事



近日小s在网上po出了一组与女儿的合照，但其中有一张小s蓄胡照引起了网友的关注，照片中小s穿着黑色T恤，扎着马尾，有网友表示蓄胡的小s十分帅气，还撞脸了《甄嬛传》中的果郡王。

据台湾媒体报道，小S(徐熙娣)最近宣布，即将和老战友蔡康永，睽违2年再度合体，轰动娱乐圈。她过去一段时间，忙着北京、台北两地当空中飞人，近日终于有时间休假，带着3个女儿，和好友到宜兰度假，PO出许多母女合影的温馨画面，其中一张用APP后制上胡子的帅照，更是让众人惊艳。

画面中，小S穿着普通的黑色T恤，头发扎成马尾，脸蛋几近素颜，水汪汪的大眼直视镜头，嘴角微扬，露出浅浅微笑，容貌十分稚嫩，还用APP软件后制，在嘴唇上方、下巴处，贴上胡子，眉毛也加粗不少，让不少滑到最后的网友为之惊艳，直说女神好帅，反串毫无违和感，还有女粉笑称：“煞到我了”、“有帅到”，也有人直说：“有点果郡王的感觉”。

小S为什么要蓄胡其实小s并没有真的蓄胡子，而是用APP软件后期制作的。画面中，小S穿着普通的黑色T恤，头发扎成马尾，脸蛋几近素颜，水汪汪的大眼直视镜头。

小s一共有三个女儿，2012年4月5日上午，小S的第三个女儿顺利生产，虽然第三胎仍是女儿，但好在小S的老公许雅钧原本就很喜欢女儿，而且公婆对她也很体贴，“他们担心我因为怀了女儿，外界又会给我各种压力，爸爸(许雅钧的父亲)有一天特意把我叫到书房说，很知足我为许家添了三个千金。”当被问及这胎生女儿是否还会生下一胎时，小S表示，自己人生计划“就生三个，不会再生了”。

徐熙娣(小S)，中国台湾着名主持人、歌手、演员。1978年6月14日生于台湾省台北市，祖籍山东郯城。2005年与许雅钧结婚并育有3女。小S有着“主持一姐”、台湾演艺圈“三后一王”之称，主持风格幽默诙谐，作风大胆直接，反应灵活快速，受到观众的喜爱。1994年起与姐姐大S组成歌唱团体SOS(后更名ASOS)出道，亦参与戏剧演出。1998至2006年间主持《娱乐百分百》受到年轻观众的喜爱。2004年起至今与蔡康永主持综艺节目《康熙来了》 ，事业达到巅峰，凭借该节目于2005年夺得第40届金钟奖最佳综艺节目主持人奖，并且走红于华语区，至今仍有高关注度，2012年居福布斯中国名人榜第31位。2007年至2008年与姐姐大S主持美食节目《大小爱吃》亦有良好收视。小S曾多次担任台湾金马奖、金曲奖和金钟奖晚会的主持人，是目前台湾最具人气和影响力、收入最高的艺人之一。