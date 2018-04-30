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张艺兴原名叫张加帅吗 张艺兴为什么改名

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-30 13:29:42| 编辑：无邪青年

张艺兴以前确实用过张加帅这个名字，不过据说初中的时候就已经改名叫张艺兴了，所以算不上原名，只能说张加帅是张艺兴的曾用名。

张艺兴ins的账号就叫zjszyx，两个名字的首字母缩写。张艺兴小时候叫张加帅，可能张妈感觉小儿砸挺帅吧。后来他妈妈希望他演艺道路能够更加兴旺，所以改叫艺兴。

张艺兴原名叫张加帅吗 张艺兴为什么改名

在昨晚播出的《极限挑战》中6位成员回到1978年成为下乡的知识青年，他们在瑟瑟寒风中意外收到了恢复高考的消息。而这场考试也将成为他们回到2018年的唯一途径，他们需要一边参加务农活动挣得工分，一边奋力读书备战高考!而张艺兴也在这期节目中透露出了自己的原名叫做张加帅。

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张艺兴为什么改名其实张艺兴这个名字在初中的时候就已经改过来了，据说改张艺兴这姓名是因为张爸爸想儿子在艺术下面有所作为,所以改名为艺兴，另外也有很多网友认为张加帅这个名字并不适合在娱乐圈发展，反而张艺兴这个名字比较容易让人记住。

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1991年10月7日，张艺兴出生于中国湖南省长沙市。中学就读于湖南师范大学附属中学。2000年参加《音乐不断》林志颖歌友会并演唱歌曲，首次接触电视荧屏。2005年参加湖南经视《明星学院》比赛并获得总决赛季军。《明星学院》比赛结束后，张艺兴回到学校继续学业。在校期间，张艺兴都会参加校文化艺术节的汇演。

2008年， 张艺兴通过S.M. Casting System在中国的选拔成为韩国SM公司旗下练习生。最为黑暗的是，在当初EXO没出道的选拔中，根据能力公司会分为几个班，优秀的人，会在1班，很多人为了进1班，出于竞争不择手段，当初最为优秀的张艺兴，因为舞技惊人被选在了1班。

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张艺兴虽然性格呆萌，但是为人处事是非常认真的，我喜欢他不只是因为他的外表 才华 ，是因为他那种认真的性格，他也很爱兴迷(张艺兴的粉丝名)，我觉得他和别的偶像不一样，他为自己的粉丝做过很多事，他在机场扶起一位被保安推到的粉丝;张艺兴在机场永远是不收礼物，只收兴迷给他的信，粉丝写的信，只要有空，就会一封接着一封的看，不希望兴迷买礼物，只希望兴迷用心写信给自己，他的真心和兴迷们的真心是珍贵的，(经纪人有时候拉这他走，他会把手伸到后面，接兴迷的信)， 张艺兴为粉丝实现逆应援准备了两辆大餐车 ，张艺兴准备的menu是披萨三明治饮料box，350份!粉丝大呼简直是豪华套餐!!　出道之前，张艺兴说过“我暂时没有钱 没法请你们吃好吃的 但是等我以后有钱了 一定会回馈给你们”。然后在今天，他将这份诺言兑现：3辆餐车 350份热腾腾的食物送到每一位粉丝的手里 还为在太阳下等候的粉丝送上解暑的冰淇淋。

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