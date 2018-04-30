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范丞丞同款独角兽多少钱 范丞丞抱独角兽照片

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-30 13:29:07| 编辑：无邪青年

昨日，Nine percent成员回国，集体现身机场。曝光的照片中，福西西范丞丞抱着粉丝送的独角兽，可以说是很可爱了，范丞丞也真的是实力宠粉啊，不仅工作室的名字就叫丞星，更是随时抱着粉丝送的礼物。也有网友调侃称丞星刚结束跨国恋又要和独角兽争宠了!

在美国集训的NINE Precent今天回国了，一个个都那么帅!最突出的就是范丞丞，手里抱着一个粉色的独角兽，真是又可爱又帅!好想要变成他手里的独角兽!酷酷的范丞丞抱着一个毛绒玩具，真的是好反差萌!

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独角兽是生活在Equestria(小马利亚/小马国)中的一类小马，其特征是拥有角以及使用魔法的能力。

所有独角兽的额头上都有一根长角突出，当使用魔法时长角便会发光。尽管它们拥有魔法能力，独角兽强壮而尖利的角依然能应用在日常用途中。

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陆马和天马其实都具有被动型魔法，但只有独角兽能主动地使用魔法。对独角兽而言，使用悬浮术悬浮与移动物体是很常见的。至于其它魔法的使用能力则因马而异。有时，独角兽本身的特别天赋甚至还决定了他们所能使用的魔法。

独角兽遍及Equestria(小马利亚/小马国)各地。Canterlot(坎特洛特/中心城)中独角兽的数量与其他已出现的种族相比是最多的。独角兽不常出现于Cloudsdale(云中城/云之都)

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