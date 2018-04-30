诺贝尔奖有哪些奖项 2018诺贝尔奖金是多少

诺贝尔文学学奖，诺贝尔和平奖，诺贝尔生理学奖，诺贝尔化学学奖，诺贝尔物理学奖，诺贝尔医学奖

最初有物理、化学、生理及医学、文学和和平5项，1968年又增设了经济学奖，现在是6项。

诺贝尔奖(The Nobel Prize)，是以瑞典着名的化学家、硝化甘油炸药的发明人阿尔弗雷德·贝恩哈德·诺贝尔(Alfred Bernhard Nobel)的部分遗产(3100万瑞典克朗)作为基金在1895年创立的。在世界范围内，诺贝尔奖通常被认为是所颁奖的领域内最重要的奖项。

诺贝尔奖金是多少2018

今年诺贝尔奖金金额为1000万瑞典克朗，约合140万美元。按照诺贝尔当初的意愿，较为理想的诺贝尔奖金额，应能保证一位教授20年不拿薪水仍能继续他的研究。根据诺贝尔奖官方网站公布的数据，1901年的诺贝尔奖金数额为15.0872万瑞典克朗，即相当于当时一位教授20年的工资。此后，奖金数额不断缩水，1902年为14.1847万瑞典克朗，1903年为14.1358万瑞典克朗。直至1923年，诺贝尔奖金数额名义价值降到了历史最低，为11.4935万克朗。以后，诺贝尔奖金数额虽逐年扩大，但因瑞典克朗的数次贬值，一直到不了1901年的水平。1969年第一次颁发诺贝尔经济学奖时，奖金金额为37.5万瑞典克朗。

作为首位获得诺贝尔文学奖的中国籍作家，莫言获得的不仅是巨大的荣誉，还将获得800万瑞典克朗的奖金，按照中国央行昨日公布的汇率，这笔钱兑换成人/民/币为750万元，而按照个人所得税法规定，莫言本次诺奖所得的奖金将可以获得免税，这意味着这笔巨款可以一分不少地转入他账户。

诺贝尔奖的意义

诺贝尔奖本身的发展壮大，和经济脱不了关系，涉及到基金、理财、投资、税收、通胀、复利等多个概念。

曾经制约诺贝尔基金会的另一个重要外因，就是经济学中的另一个重要概念：税收。诺贝尔基金在诞生的最初岁月中，和普通私人基金一样必须缴纳收入税。最初，这一税率是10%，到1914年增加至20%。关于是否该给基金会免税，一直是瑞典议会的议题。这场旷日持久的讨论持续了几十年。直到1946年才有了结果：议会同意基金会享受免税待遇。瑞典议会的这一决定，也感染了美国人，美国规定从1953年起，诺贝尔基金会在美国的投资活动享受免税待遇。由此，基金会的负担大减，更可以放开手脚。

基金可以说运气不错，正好碰上了二战后经济复苏，以及股市和不动产的持续上涨，因此资产变得越来越多。根据公开资料显示，截至2012年底，诺贝尔基金的投资总额为31亿瑞典克朗，较1900年成立初的3100万瑞典克朗，其资产管理规模已经增长了100倍。虽然这个规模只是数字上的，从价值上还要考虑百年来不断的通胀因素，但即便按照经通胀调整后的数据，其资产管理规模也基本实现翻倍。

投资总是有盈有亏，总的看来，诺贝尔基金会长线投资的历史还是可圈可点。从1953年到现在，诺贝尔基金的年平均复利速度超过20%。从1901年至今的百余年里，诺奖发放的奖金总额早已远远超过诺贝尔的遗产。

诺贝尔奖金的增减，其实也在一定程度上反映出世界经济的冷暖。最初诺奖金额并不高，1901年首次颁奖，根据诺贝尔当初的遗愿：一位教授20年的工资。但此后奖金数额开始缩水，到1923年出现了史上最低的诺贝尔奖金，仅为114935瑞典克朗，只有第一届的76.23%。随着战争与和平，诺奖金额也时涨时跌，直到1991年，诺奖金额才飚升至600万瑞郎。此后连年上升，到2001年已经上涨到1000万瑞郎，并一直维持到2011年。2012年诺贝尔奖金又下调至800万瑞典克朗。直到2017年，才上调至900万瑞典克朗。