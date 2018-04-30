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高晓松找朴树借钱怎么回事 高晓松和朴树是什么关系

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-30 13:28:00| 编辑：无邪青年

高晓松找朴树借钱怎么回事 高晓松和朴树是什么关系

高晓松在在最新一期的《奇葩大会》中谈到曾经找朴树借钱的经历，朴树只说了两个字“账号”，而在朴树过气时也只说了两个字“还钱”，网友纷纷表示“这很朴树”、“就喜欢这样的朋友”。

《奇葩大会》第2季第11期，高晓松节目上分享了当年他和好友朴树之间“欠债还钱”的塑料友情故事，可以说是相当精彩!谈到曾找朴树借15万，朴树就两字“账号"，后来朴树”过气“，还是两字”还钱“，网友纷纷表示”社会我朴哥““羡慕这样的友情”社会我朴哥，人傻话不多，这个才是真正的朋友! 简单明了! 不套路!

高晓松找朴树借钱怎么回事 高晓松和朴树是什么关系

高晓松和朴树是什么关系高晓松和朴树两人曾经是合作关系，不过如今两人虽然没有合作了，但依旧是很好的朋友。

1995年，朴树从首都师范大学退学后一年，那期间，他都在家靠写歌卖歌为生。而1995年，高晓松和宋柯成立了麦田音乐，高晓松后来回忆称当时这个公司签的第一位歌手就是朴树。当时怀才不遇的朴树遇上了求贤若渴的高晓松，也让当时只是想写口水歌赚钱谋生的朴树，因为高晓松对其音乐的认可，从而提前走上了唱作歌手的道路。

高晓松找朴树借钱怎么回事 高晓松和朴树是什么关系

作为中国最重量级音乐人之二，高晓松和朴树都是业内不可多得的“领潮者”。一个用《同桌的你》《白衣飘飘的年代》等歌曲开创了校园民谣的音乐流派，一个用《白桦树》《生如夏花》等歌曲开启了流浪歌曲的风潮。

高晓松与朴树相识二十多年，可以说互相懂得对方。高晓松曾评论朴树：“20年人来人往，你还在，不是因为你爱这圈子，是因为这圈子爱你。”“既然生如夏花，就不怕秋风凛冽，竹林是为弱者备的。”高晓松心中的朴树，就是活在清白之年，始终引领潮流的人。

高晓松找朴树借钱怎么回事 高晓松和朴树是什么关系

20 年后的今天，高晓松已从最初的创作人，到制作人到导演到综艺节目主持人，最终五步跨界跳到了阿里娱乐战略委员会主席，全面负责阿里大文娱的国际战略推进，而朴树依然在艺术的世界里，过着率真激愤的歌手生活，做文艺青年心中神一般的存在。

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