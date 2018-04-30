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小鬼还好我第一个冲出来是怎么回事 小鬼为什么叫琳琳公主

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-30 13:27:32| 编辑：无邪青年

昨日，nine percent现身机场回国。由于九人人气很高，接机粉丝数量众多，小鬼很快就跑出了人群之中。据悉，小鬼是第一个出小火车的然后跳着走路，心情很不错的样子。 然后!!!然后!!然后!!他突然说： “咱们一起跑，跑快点好不好!!!!”

鬼王琳凯因为上次机场太挤被挤怕了，这次不仅提前预告，还第一个咻咻地庆幸跑掉：还好我第一个冲出来。小朋友只是单纯的不想在机场被堵截，小鬼的求生欲也太强了。

小鬼还好我第一个冲出来是怎么回事 小鬼为什么叫琳琳公主

小鬼：还好还好还好我第一个冲出来的

小鬼：还好 哇 她们太可怕了

小鬼：我简直我简直就是机智我觉得

小鬼：我觉得现在要跑了 现在要跑了

小鬼：我们甩他们一条街 有种速度叫小鬼

可爱的小鬼实力演绎机场别挤我现场哈哈哈哈，是个戏精宝宝了!不过有些玻璃心的粉丝却觉得这样很伤人，其实小鬼很真实也很耿直，不会装模作样。

小鬼为什么叫琳琳公主

小鬼还好我第一个冲出来是怎么回事 小鬼为什么叫琳琳公主

小鬼的大名就做王琳凯，而小鬼一头脏辫很有个性，但是性格又十分活泼可爱，所以粉丝亲切称小鬼为琳琳公主。

此前，爱奇艺曝光的《偶像练习生》读信花絮中，小鬼的粉丝真的太可爱，读个信都让人这么开心，小鬼读信的过程中一个粉丝说小鬼是嘻哈萝莉琳琳公主，当时小鬼整个人就震惊了，几乎停顿了好几秒，然后说了句我先不说话来表达自己无语跟拒绝，不得不说粉丝真的太搞笑了吧，小编之前听到小鬼外号嘻哈萝莉琳琳公主的时候就在想如果小鬼知道了会怎样，没想到啊，他的粉丝就这么实诚的写在信里了。

看完这篇文章有何感受？

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