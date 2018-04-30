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Abby抑郁症是怎么回事 Abby为什么会得抑郁症

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-30 13:27:04| 编辑：无邪青年

昨天下午sunshine组合在微博发表了一则声明，声明表示组合成员abby此前就确诊了抑郁症，如今病情加重，所以三人决定退出《创造101》的比赛

unshine组合发表声明，对昨日队长Abby退出节目进行说明。声明表示Abby去年10月就确诊患有抑郁症，她在得知Cindy、Dora被淘汰后病情有加重迹象，为不影响正常录制故提出退赛申请。同时，该组合也表示Abby已暂停演艺工作，专心于康复治疗。

Abby抑郁症是怎么回事 sunshine成员Abby为什么会得抑郁症

Sunshine组合被告违约参加某综艺，其组合成员Abby、Cindy、Dora也被要求禁止参加比赛，并停止宣传。而发出这个律师函的正是Sunshine组合的原经纪公司信念互动公司。律师函中表明信念互动公司与Abby、Cindy、Dora三位成员签约，但是随后三名成员单方面解约。而三位成员仍以Sunshine组合/3unshine组合名义宣传，构成违约。在昨天的比赛中Sunshine组合又遭淘汰，导致abby抑郁症发作，心情极度不好，导致退赛。

Abby抑郁症是怎么回事 sunshine成员Abby为什么会得抑郁症

sunshine成员Abby为什么会得抑郁症sunshine组合从出道到现在经历了很多事情，承受官司，网络暴力等等原因导致了abby的抑郁症。

Abby抑郁症是怎么回事 sunshine成员Abby为什么会得抑郁症

前段时间Sunshine组合被告违约参加某综艺，其组合成员Abby、Cindy、Dora也被要求禁止参加比赛，并停止宣传。大家应该都知道!发出这个律师函的正是Sunshine组合的原经纪公司信念互动公司。律师函中表明信念互动公司与Abby、Cindy、Dora三位成员签约，但是随后三名成员单方面解约。而三位成员仍以Sunshine组合/3unshine组合名义宣传，构成违约。听说abby的抑郁症从去年10月份开始就已经开有了，不知道跟这些有没有关系，直至最近节目中Cindy、Dora被淘汰，她病情加重，无奈宣布退赛。从这些就足以看出她承受的压力有多大，她还是个孩子，对于她来说承受这么大压力是普通人所体会不到的。

Abby抑郁症是怎么回事 sunshine成员Abby为什么会得抑郁症

此前3unshine组合还因为参加综艺《创造101》时素颜出镜上了热搜，有很多网友们对她们的做法都表示了支持，后来又传出违约消息，网友们纷纷表示：“加油，不要气馁，你们会红的”。

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