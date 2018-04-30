阚清子称重新认识是什么意思 阚清子纪凌尘分手了吗

近日阚清子微博发文称“重新认识”，该博被网友解读为和纪凌尘分手，重新开始的标志。4月29日晚，阚清子发文，再次引发与纪凌尘的分手传闻。阚清子写下“这一年重新认识了自己…这感觉真好… ”，被猜测是分手有感而发。阚清子目前对纪凌尘是取关的状态，两人许久没有互动更新，似乎坐实了分手的消息。

在此之前，4月15日是阚清子30岁生日，阚清子仅写下“下一程”三字便引来诸多猜测。因为在《亲爱的客栈》中，刘涛曾对纪凌尘说“我告诉你，不管你明年火不火，今年火不火，明年有没有钱，后年破不破产，她30岁之前，要是你再不求婚，30岁之后，她也许真的不想嫁给你了。”当时的纪凌尘似有所悟地点头，深情地亲吻着阚清子的面颊。但在阚清子30岁生日时并没有传出被求婚消息。

阚清子纪凌尘分手了吗

即使没有分手应该也是处于冷战的状态。说到娱乐圈秀恩爱情侣，必定有阚清子和纪凌尘这一对，都说阚清子有一千种生气的理由,纪凌尘有一万种哄法，这一对撒狗粮是向来不手软的。但是眼下两人不仅生日没有互动，阚清子还取关纪凌尘，同时近日来发的博文更是让人浮想联翩。

说到网友猜测两人分手的原因，不仅仅是因为纪凌尘没有兑现阚清子30岁求婚的诺言，早先传消息称纪凌尘四川买房，而阚清子想在上海发展，两人分歧已久。纪凌尘说自己想要结婚，回四川买房子。因为上海的房价太贵了，有点承受不起，相比之下四川的房价就好得多，还能过得很舒服。

阚清子曾在节目里说过：每个相爱的人，相处的方式都不同，想想我们刚在一起的日子，我们之间智商谈论我们之间的故事。后来，你背负的东西越来越多，我更多的是心疼。我想我能做的就是陪在你身边，陪着你一起面对未知的一切。有人说过陷入爱情的女生像傻子一样，但我却想过：没有那个人是真的傻，要不是因为爱着你，怕是没有必要犯傻的。爱你的人可以无畏的朝你走出九十步，但是最后一步你若还是不肯迈腿的话，我想，她也会毫不犹豫的转身吧。

阚清子纪凌尘怎么认识的

同属于娱乐圈偶然认识。纪凌尘是土生土长的四川人，因身材比例完美，获得业内前辈赏识，进入娱乐圈发展，是一名专职模特，有“内地最帅模特”之称。阚清子毕业于艺术名校北电，一出道就拥有极好的资源，首部影视剧就和刘恺威、佟丽娅等一众老戏骨搭戏。纪凌尘阚清子，一个是演员，一个是模特，他们的相识经历，一直令人好奇。只能说缘分真的很奇妙，娱乐圈那么大，阚清子偏偏爱上纪凌尘。

2015年11月纪凌尘在微博上晒出二人恩爱照发布了爱情，照片中阚清子坐在桥上捧着纪凌尘的脸，二人请求对视，看起来幸福无比。随后阚清子也转发了该条微博，并po文“My boy(爱心)”算是供认了爱情。二人恋情公开后，不少网友纷纷送上祝福!

关于两人如何认识，网上并没有太多消息，但还是有网友爆料，“阚清子横店拍戏时，有神秘男子带了半箱面膜给阚清子，而这个神秘男子就是纪凌尘。虽然两人已经公布恋情，但双方仍然处理的十分低调，偶尔秀下恩爱，大话题不会去炒作。阚清子和纪凌尘这一对，好似从日本动漫里走出来的浪漫情侣，让你秒懂什么叫“一股清新的纯爱风扑面出来”。