阚清子称重新认识是怎么回事 阚清子纪凌尘什么时候分手的

4月29日晚，阚清子微博发文“这一年 重新认识了自己…这感觉真好… ”阚清子微博被网友解读为阚清子纪凌尘分手信息。这一猜测来源于两人微博许久没有互动，阚清子单方面取关纪凌尘。早先纪凌尘在综艺节目《亲爱的客栈》中许诺在阚清子30岁生日之前会求婚，但是阚清子30岁生日当天，两人并无互动，且阚清子取关纪凌尘。

阚清子纪凌尘什么时候分手的

早在2月28日，阚清子微博取消了对男友纪凌尘的关注，两人秀恩爱频率降低且微博耐人寻味，有消息称二人是因为男方过年未跟女方回家导致闹别扭，并未分手。随后阚清子生日，二人并无互动，加上阚清子近日微博发文令人看不透，似乎是要坐实二人分手的消息。

阚清子纪凌尘甜蜜瞬间回顾

两人私下已经经常撒狗粮了，在综艺节目《亲爱的客栈》中更是虐狗到停不下来。《亲爱的客栈》里面虽然两人总是吵吵闹闹不断，但是有一句话怎么说来着：打是亲、骂是爱!

阅文超级IP风云盛典上，阚清子：大家好，我是阚清子 纪凌尘：大家好，我是阚清子的纪凌尘” 真的甜齁了，阚清子听到这样的情话，笑得好开心呢!

这一对，男登女对，名字也很配，作为男模纪凌尘不仅身材好而且也是帅得不要不要的，阚清子的颜值更是没话说的，肤白貌美，吹弹可破的肌肤，让人羡慕。

综艺中，大家看到这一对总是离不开吵架，很多网友说阚清子太作，纪凌尘不够成熟。但小编觉得，我们往往看到了不好的地方，却忽视了好的地方，纪凌尘的包容，阚清子的体贴…人无完人，只要彼此爱对方的心不变，那些会随着时间慢慢习惯，也会和彼此一起慢慢长大学会成熟…

但是如今，两人频频传出分手传闻，不管怎么说，大家都不希望看到这样的结局，真的是很可惜的一对了!