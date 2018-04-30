森林the forest什么时候出 森林theforest发售时间介绍

森林the forest什么时候出?森林是一款恐怖冒险动作游戏。玩家是一个经历空难而迷失在森林的幸存者，遭受恐怖的人形生物追杀。当然，玩家也可以潜行并暗杀，或制作武器干掉敌人。下面就一起来看看森林theforest发售时间吧。

游戏介绍

名称: The Forest

类型: 动作, 冒险, 独立, 模拟, 抢先体验

开发商: Endnight Games Ltd

发行商: Endnight Games Ltd

发行日期: 2018年4月30日

森林(The Forest)将会带给玩家们一个栩栩如生、多姿多彩的森林环境，环境中的天气状况，植被的新陈代谢都会被真实的表现出来，另外还有大量的山洞与地下湖泊可以被玩家们探索。在游戏中玩家扮演因为空难而迷失在丛林里的幸存者主角，生活于丛林内的恐怖诡异无脸人型生物将会展开追杀，而你所要做的就是设法逃生。这个无脸人型生物是一个在丛林里有着原始社会组织架构的团体行动生物，虽然乍看之下仿佛是普通人类，不过却会以惊人的高速展开攻击。在遇到它们时，玩家可以选择潜入并暗杀，或是使用自己制作的武器从正面干掉敌人。

此外玩家要在森林中生存就必须学会各种各样的生存技能，包括砍掉树木搭建帐篷，或是生起篝火用来保暖，搜寻食物以免主角被饿死，当然，玩家还可以自己种植食物来自给自足。

游戏将于2018年4月30日发行，售价为48元。

本游戏不支持简体中文。

购买地址

游戏截图