森林the forest配置要求高吗 森林theforest推荐配置介绍

森林the forest配置要求高吗?森林是一款恐怖冒险动作游戏。玩家是一个经历空难而迷失在森林的幸存者,遭受恐怖的人形生物追杀。当然,玩家也可以潜行并暗杀,或制作武器干掉敌人。下面就一起来看看森林theforest推荐配置一览吧。

森林系统配置需求

最低配置:

操作系统: Windows 7

处理器: Intel Dual-Core 2.4 GHz

内存: 4 GB RAM

图形: NVIDIA GeForce 8800GT

DirectX 版本: 9.0

存储空间: 需要 5 GB 可用空间

声卡: DirectX®-compatible

附注事项: 32bit windows users need to ensure they have at least 4gb of ram usable on their system.

推荐配置:

操作系统: Windows 7

处理器: Quad Core Processor

内存: 4 GB RAM

图形: NVIDIA GeForce GTX 560

DirectX 版本: 9.0

存储空间: 需要 5 GB 可用空间

声卡: DirectX®-compatible