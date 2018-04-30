森林the forest配置要求高吗 森林theforest推荐配置介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-30 13:24:21| 编辑：无邪青年
森林the forest配置要求高吗?森林是一款恐怖冒险动作游戏。玩家是一个经历空难而迷失在森林的幸存者，遭受恐怖的人形生物追杀。当然，玩家也可以潜行并暗杀，或制作武器干掉敌人。下面就一起来看看森林theforest推荐配置一览吧。
森林系统配置需求
最低配置:
操作系统: Windows 7
处理器: Intel Dual-Core 2.4 GHz
内存: 4 GB RAM
图形: NVIDIA GeForce 8800GT
DirectX 版本: 9.0
存储空间: 需要 5 GB 可用空间
声卡: DirectX®-compatible
附注事项: 32bit windows users need to ensure they have at least 4gb of ram usable on their system.
推荐配置:
操作系统: Windows 7
处理器: Quad Core Processor
内存: 4 GB RAM
图形: NVIDIA GeForce GTX 560
DirectX 版本: 9.0
存储空间: 需要 5 GB 可用空间
声卡: DirectX®-compatible