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森林theforest各地区生产哪些物品 各地区产出物品介绍

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-30 13:23:52| 编辑：无邪青年

森林the forest各地区产出物品介绍。森林中玩家们需要手机各种物品及材料来制作食物和武器。在森林各个地区都可以找的想要的食物和材料。下面介绍一下森林各地区产出物品。下面就一起来看看森林theforest各地区生产哪些物品吧。

地区出产物品表:

【旅行箱：破布 医护 士力架 酒瓶 网球

野人村庄：破布 绳子 旅行箱 网球 信号弹 电路板 野人

幸存者营地：酒瓶 信号弹 手电筒 网球 旅行箱 医护 苏打水 硬币 美金

野人洞穴：信号枪 医护 生锈的斧头 手电筒 骷髅头 绳子 电路板 士力架 硬币 美金 树枝 野人

沉船：卡带播放器 信号弹 骷髅头 绳子 破布 现代斧

有船锚的那边的海边：酒瓶 硬币 信号弹 美金 医护 鱼叉 碎石子

野人洞穴右边的海边：旅行箱 碎石子

森林：原木 树枝 树脂 树叶 蓝、黑、白梅 石头 芦苇 种子 野人

鱼塘：鱼叉

【以上是游戏主要的几个类型地区 随机出产的物品 能拿到那些就看系统刷那些出来了】

【野人也掉落东西 姑且算是物品】

食物出产列表

蜥蜴：击杀按E可获得蜥蜴皮 第二次按E可获得蜥蜴肉

兔子：击杀按E剥皮 第二次按E可获得兔子肉

鱼：去有船锚的那边海边或者去森林找个池塘 装备上鱼叉 对准 按右键攻击 然后按E收取

士力架：从旅行箱等方式获得 点开包裹右键食用

苏打水：从幸存者营地等方式获得 点开包裹 右键食用

【小浣熊 麋鹿 不可食用 勿杀 留着装饰森林吧】

森林强化物品出产列表

海鸥等鸟类：击杀会飞出几片羽毛 要快速对准按E才能收取

野人：攻击野人 会掉落牙齿

大树：砍伐森林中的大树 会获得树脂

新装备

炸弹+树枝=粘性炸弹 确实可以合成 不过威力不详

炸弹的制作方法不变 只是5个硬币改回1个硬币了 其他也都没变 武器附魔什么的也还在

存档位置：win7\8:在C:Users\用户名\AppData\LocalLow\SKS\TheForest

注：由于本作不支持xp系统，所以xp存档位置也是没有的

看完这篇文章有何感受？

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