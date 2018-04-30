the forestMODapi检测码错误怎么办 i检测码错误解决方法介绍

the forestMODapi检测码错误怎么办?森林将于4月30日正式在Steam发行。有些玩家在游戏中遇到了MODapi检测码错误的问题。需要在游戏中的一个xml文件中最后一行，加入一段代码就解决了。下面就一起来看看theforestMODapi检测码错误解决方法吧。

森林MODapi检测码错误解决方法

0.66版本检测码

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打开目录SteamLibrary\steamapps\common\The Forest\modapi_20170817_1.0.1.0\configs\games\TheForest

用记事本打开versions.xml文件

最后一行添加

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