Muffled Warfare配置要求高吗?Muffled Warfare是一款以声音作为主题的射击游戏,参加者全员都会陷入“盲目”状态,只能用声音判别来代替眼睛进行战斗。下面就一起来看看Muffled Warfare推荐配置一览吧。

最低配置:

操作系统: Windows 7

处理器: Intel(R) Core(TM) i5-2430M CPU @ 2.40ghz

内存: 4 GB RAM

图形: AMD Radeon HD 6300M

DirectX 版本: 11

存储空间: 需要 200 MB 可用空间

附注事项: These specs gives you around 30-40 FPS at 1280 x 720 resolution