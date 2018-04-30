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微信腾讯中国象棋残局147关怎么过 147关和戎政策攻略

来源： 91单机游戏 | 发表时间：2018-04-30 13:20:42| 编辑：无邪青年

微信腾讯中国象棋残局147关怎么过?微信小程序腾讯中国象棋残局闯关春秋五霸147关中，黑方已将红方右路掐死，红方的首要目标是利用连将来逼黑方解围。下面一起来看下，春秋五霸147关和戎政策攻略。

腾讯中国象棋

微信腾讯中国象棋残局147关怎么过?春秋五霸147关和戎政策攻略：

残局147关

第1步，红马六进七，黑将4进1:

腾讯中国象棋

第2步，红车八进八，黑将4进1:

残局147关

第3步，红兵七平六，黑将4平5:

腾讯中国象棋

第4步，红马七退五，黑将5平6:

残局147关

第5步，红马五退三，黑将6退1:

腾讯中国象棋

第6步，红马三进二，黑将6进1:

残局147关

第7步，红炮五平一，黑车9退2:

腾讯中国象棋

第8步，红马二进三，黑将6退1:

残局147关

第9步，红马三退二，黑将6进1:

腾讯中国象棋

第10步，红车八退一，黑象3进5:

残局147关

第11步，红马二退三，黑将6退1:

腾讯中国象棋

第12步，红车八平五，黑马7退8:

残局147关

第13步，红马三进五，黑士5退4:

腾讯中国象棋

第14步，红兵六进一，黑车6进1:

残局147关

第15步，红帅五平四，黑车9平6:

腾讯中国象棋

第16步，红仕五进四，黑卒6平5:

残局147关

第17步，红车五进二，黑将6进1:

腾讯中国象棋

第18步，红车五平四，绝杀成功:

残局147关

本关AI前期比较聪明，但它这种小聪明反而会被我们利用，红色边路马及后炮都是用来牵制黑车的套路，想吃又顾虑太多。

另外，或许玩家会碰到另外一种：

馬六进七，将4进1，車八进八，将4进1，兵七平六，将4平5，馬七退五，将5平6，馬五退三，将6退1，馬三进二，将6进1，馬二进三，将6退1，馬三退二，将6进1，車八退一，象3进5，砲五平一，车9退2，馬二退三，将6退1，車七平五，马7退8，馬三进五，士5退4，兵六进一，车6进1，帅五平四，车9平6，仕五进四，炮8平4，車五进二，将6进1，車五平四。

可以看出，两种走法仅顺序不同，解围，要点就是为了争取步数。

看完这篇文章有何感受？

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